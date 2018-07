Dans toutes les circonscriptions du Québec, les petits Québécois pourront voter de manière symbolique le 1er octobre prochain. De petits bureaux de vote seront installés pour qu'ils puissent s'initier à la vie démocratique.

Ce projet serait, selon Élections Québec, le premier de la sorte à voir le jour dans toute la planète. Rien de moins.

Lorsqu'ils entreront dans un isoloir leur étant destiné, les enfant se verront remettre un bulletin de vote. Au contraire de leurs parents, ils ne voteront pas pour un candidat. Ils s'exprimeront au sujet d'une question générale ayant trait à la démocratie, par exemple, ou encore à une orientation que devrait prendre la société. Ces apprentis électeurs déposeront eux-mêmes leur bulletin dans l'urne, après quoi ils pourront recevoir un tatouage temporaire sur lequel on lira « J'ai voté ! ».

Cette initiative d'Élections Québec est l'aboutissement d'un projet pilote qui a été testé à Montréal et à Québec, en 2017, respectivement dans les circonscriptions de Gouin et de Louis-Hébert. On rapporte que l'expérience a connu du succès et qu'un millier d'enfants y ont pris part.

Élections Québec croit que ce programme, qui sera étendu à l'échelle du Québec, incitera les jeunes enfants à voter une fois qu'ils seront en âge de le faire.

Pour donner une idée, la question à laquelle les enfants ont répondu lors des élections partielles de 2017 était la suivante : « Qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? »

Des choix de réponse leur étaient offerts : 1) exprimer tes idées; 2) être différent; 3) te faire respecter; 4) aider les autres. En grande majorité, autant dans Gouin que dans Louis-Hébert, les petits électeurs ont choisi la quatrième option.