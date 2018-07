Un nouveau directeur général pour la MRC Robert-Cliche

La municipalité régionale de comté (MRC) Robert-Cliche nous a informé, hier, de la nomination de Jacques Bussières au poste de directeur général et secrétaire-trésorier à sa tête.

M. Bussières détient une maîtrise en administration de l'École nationale d'administration publique (ÉNAP), un baccalauréat en sciences politiques et un certificat en droit de l'Université Laval. Il est reconnu pour ses qualités de bon gestionnaire. En témoignent ses 22 ans d'expérience en gestion municipale auprès de différentes municipalités et municipalités régionales de comté. Depuis 2016, Jacques Bussières était directeur général et secrétaire-trésorier pour la MRC de Joliette.

« Originaire de la Beauce, M. Bussières est reconnu comme un leader positif, innovateur et loyal, toujours prêt à relever de nouveaux défis. Il est sensible aux besoins de la communauté et son arrivée à la direction générale, appuyée par l’équipe de direction et le personnel, permettra de poursuivre les projets en cours et la prestation de services aux municipalités de la MRC », a fait savoir la MRC Robert-Cliche par voie de communiqué.

Il exercera officiellement ses nouvelles fonctions à partir du 4 septembre prochain.