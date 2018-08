2,4 millions pour l'entretien des routes dans Beauce-Sud

En lien avec l’annonce nationale de la refonte du Programme d’aide à la voirie locale, le député de Beauce-Sud, M. Paul Busque, au nom de la ministre déléguée aux Transports, Mme Véronyque Tremblay, dévoile qu’une aide financière supplémentaire de près de 350 000 $ servira à l’entretien des routes dans la circonscription de Beauce-Sud.

En tout, 21 municipalités de la circonscription recevront une aide financière pour l’entretien de leurs routes locales de niveau 1 et 2, qui s’élève à un peu plus de 2,4 millions de dollars. Les citoyens de Beauce-Sud bénéficieront ainsi de meilleures routes, mieux entretenues et qui pourront ainsi durer plus longtemps.

« En accordant plus de souplesse aux municipalités en matière de voirie locale et en bonifiant l’enveloppe de 50 M $ par année, nous venons répondre à une demande et à un réel besoin du milieu. Une fois de plus, le gouvernement reconnaît que l’autonomie municipale n’est pas seulement un concept, mais qu’elle se traduit par des actions concrètes », soutient André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.

Pour Véronyque Tremblay, ministre déléguée aux Transports, « ces modifications importantes, dont la fusion de tous les programmes d’aide, vont simplifier la gestion pour les municipalités. De plus, l’augmentation de l’aide pour les chemins à double vocation contribuera à maintenir et à améliorer l’accessibilité et la qualité des routes des localités éloignées. »

Enfin, pour le député de Beauce-Sud, Paul Busque, « c’est un signe d’écoute et de confiance envers le milieu municipal dont fait preuve le gouvernement en simplifiant et en modernisant les normes particulièrement à l’égard de l’aide à l’immobilisation et de l’aide à l’entretien du réseau routier local. Les sommes allouées permettront d’assurer la planification, l’amélioration et l’entretien des routes dans la [circonscription] de Beauce-Sud ».

Faits saillants

La refonte du Programme d’aide à la voirie locale (PAV) est issue d’une consultation effectuée auprès des municipalités. Le PAV regroupe l’ensemble des programmes d’aide financière à la voirie locale qui existaient en 2017-2018. Ce programme permet de valoriser l’autonomie municipale, d’alléger les modalités de gestion et de bonifier l’enveloppe de 50 millions de dollars cette année pour un total de 224,7 millions de dollars. Ce programme sera en vigueur jusqu’au 31 mars 2021.