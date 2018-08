François Legault veut réduire le fardeau fiscal des Québécois

François Legault a annoncé que des nouvelles mesure de réduction du fardeau fiscal des Québécois allaient être adoptées sous un éventuel gouvernement de la CAQ. Le chef de la coalition veut remettre, dit-il, de l'argent dans les poches des contribuables.

En entrevue avec le bureau parlementaire du Journal de Québec, M. Legault a affirmé qu'il pensait que le thème du fardeau fiscal allait être déterminant dans la prochaine campagne électorale.

M. Legault s’est déjà engagé à réduire les taxes scolaire, pour un montant total de 700 millions $, et à augmenter le montant des allocations familiales accordées pour les enfants.