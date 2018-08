Maxime Bernier brise le tabou du multiculturalisme

Le député conservateur, Maxime Bernier, se retrouve actuellement au cœur d’une controverse pour avoir remis en question le multiculturalisme. Sur Twitter, le député fédéral de Beauce a affirmé que le « culte de la diversité » pourrait « détruire le Canada ». Une affirmation iconoclaste qui lui vaudra bien des critiques, mais aussi bien des appuis.

C’est une véritable bombe médiatique que Maxime Bernier a offert aux médias ce lundi. Dans une série de 6 tweets, l’ex-candidat à chefferie du Parti conservateur a affirmé que l’idéologie du multiculturalisme divisait la population canadienne en une multitude de « tribus ».

Maxime Bernier a évoqué un phénomène de « balkanisation » du pays, faisant ainsi référence au morcellement du territoire engendré par le multiculturalisme. Maxime Bernier a voulu exprimer sa crainte de voir les nouveaux arrivants se replier sur leur culture et non adhérer aux valeurs canadiennes. Selon l’élu beauceron, la ghettoïsation des communautés culturelles pourrait même déboucher sur des « conflits sociaux et potentiellement la violence ».

Une réaction au programme de Trudeau

M. Bernier réagissait apparemment à un discours du premier ministre Trudeau prononcé à Toronto, vendredi soir, dans lequel il a réaffirmé que la diversité était l’une des valeurs cardinales du Canada. Depuis son entrée en fonction en novembre 2015, Justin Trudeau s’est activement employé à promouvoir le multiculturalisme. Rappelons que c’est Pierre-Elliott Trudeau, son père, qui a intégré le multiculturalisme à la constitution canadienne en la rapatriant de Londres en 1982. Un héritage que Justin Trudeau entend protéger par tous les moyens.

« Le multiculturalisme extrême et le culte de la diversité de Trudeau vont nous diviser en petites tribus qui ont de moins en moins en commun, à part leur dépendance envers le gouvernement. Des clientèles politiques qu’on achète avec de l’argent des contribuables et des privilèges », a affirmé M. Bernier plus tôt aujourd’hui sur Twitter.

Rappelons qu'en juin dernier, Maxime Bernier a été démis de ses fonctions de ministre du cabinet fantôme conservateur après avoir publié un chapitre de livre devenu controversé. Dans cet ouvrage qu'il a fait retirer des tablettes, Bernier accusait l’actuel chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, d'avoir gagné la chefferie en bénéficiant du vote de « faux conservateurs ». Selon M. Bernier, sa proposition d'abolir la gestion de l’offre pour l’industrie du lait aurait poussé des gens à prendre leur carte du parti pour voter contrer lui.