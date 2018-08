La Ville de Beauceville honore l'ancien maire de Saint-François

La Ville de Beauceville a mis le drapeau de son Hôtel de Ville en berne, en hommage à un des anciens maires de la municipalité de St-François-de-Beauce et ex-conseiller municipal de la même municipalité et de la Ville de Beauceville, M. Denis Poulin, qui est décédé le samedi 11 août dernier à l’âge de 80 ans et 5 mois.

M. Poulin a consacré près de 35 années à la politique municipale et il a été honoré pour son implication municipale par la Ville de Beauceville lors de la soirée reconnaissance annuelle en 2006.

Denis Poulin a été conseiller municipal de la municipalité de Saint-François-de-Beauce de 1971 à 1979, maire de la même municipalité de 1979 à 1998 et conseiller municipal de la Ville de Beauceville de 1998 à 2005. Précisons que la municipalité de Saint-François-de-Beauce a été fusionnée avec Beauceville en 1998.



Durant ses mandats à la mairie de la municipalité de Saint-François-de-Beauce, M. Poulin a assisté à la naissance du club de golf, la création de développements résidentiels et la fusion du grand Beauceville en 1998.

« Je salue les nombreuses années que M. Poulin a consacrées au milieu municipal et au service des citoyens. Au nom de notre organisation municipale, je transmets mes sincères sympathies à sa famille », témoigne M. Luc Provençal, maire de Beauceville.

M. Poulin a de plus aussi fièrement occupé le rôle de vice-président des festivités du centenaire urbain en 2004 durant son dernier mandat de conseiller à la Ville.