Troisième lien : les travaux de l'étude iraient bon train

Selon les plus récentes informations, les travaux de l'étude d'opportunité réalisés dans le cadre du projet d'implantation d'un troisième lien entre Québec et Lévis iraient bon train.

C'est du moins ce qu'ont prétendu hier, le 14 août, la ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay, Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, et Mme Dominique Vien, députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches.

L'un des points majeurs qui est ressorti est l'identification de cinq corridors potentiels pour l'implantation d'un nouveau lien entre les deux rives. Quatre corridors se situent à l'est du pont Pierre-Laporte et du pont de Québec et un à l'ouest. De cette manière, tout le territoire de la région serait couvert. Les experts consultés ont réitéré que toutes les options de pont et de tunnel étaient analysées.

À la suite de l'étude des besoins, les trois corridors les plus prometteurs seront retenus pour une analyse plus détaillée dans le cadre de l'étude des solutions. À terme, un seul corridor sera identifié afin de proposer, en 2020, la meilleure solution de troisième lien routier aux gens de la grande région métropolitaine de Québec.

« C'est l'étude la plus complète et la plus détaillée qui n'a jamais été réalisée concernant l'implantation d'un troisième lien entre Québec et Lévis. Notre volonté est claire : nous voulons un troisième lien routier qui améliorera la fluidité aux heures de pointe dans la grande région de Québec. C'est pourquoi absolument tous les aspects sont et seront pris en considération. Ce travail exhaustif, additionné aux analyses avantages-coûts et aux autres études économiques, permettra sans contredit de mettre en place le meilleur projet coûts-bénéfices pour les populations des deux rives », a affirmé la ministre déléguée Véronyque Tremblay.

Calendrier des travaux