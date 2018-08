Paul Busque mise entre autres sur l'immigration pour soutenir le développement de la région

Dans le but d’attirer et d’assurer l’établissement durable d’un plus grand nombre de personnes immigrantes et celles issues de la diversité, le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) accorde un soutien financier de plus de 220 000 $ au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud.

Le soutien financier annoncé par le député de Beauce-Sud, M. Paul Busque, au nom du ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, M. David Heurtel, fait suite aux engagements pris par le gouvernement du Québec dans le cadre du Forum sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination. Il s’inscrit également dans les mesures du Plan économique du Québec 2018-2019 dans lequel un investissement de plus de 200 M $ a été annoncé pour l’intégration et la francisation des personnes immigrantes et de celles issues de la diversité.

Devant la croissance économique la plus forte des 15 dernières années et un faible taux de chômage historique, et considérant que plus de 1,3 million d’emplois seront à pourvoir d’ici 10 ans au Québec, « l’immigration est l’une des solutions pour assurer le développement de nos régions et soutenir le développement économique de nos entreprises », selon Paul Busque et et le ministre de l'Immigration, David Heurtel.

« L’aide financière annoncée aujourd’hui permettra de mieux soutenir l’organisme Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud et les partenaires du milieu pour favoriser l’accueil et l’intégration durable des personnes immigrantes en région. L’immigration est une des solutions aux enjeux de main-d’oeuvre et les acteurs socioéconomiques sont motivés à travailler ensemble pour que les projets financés puissent contribuer de façon importante à la prospérité de notre région », soutient Paul Busque, député de Beauce-Sud.

« Le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud se donne pour mission l’intégration et la rétention des personnes nouvellement arrivées en Beauce. Comme l’an dernier nous avons bâti une structure d’accueil, aujourd’hui nous misons sur la rétention de la clientèle immigrante, car chaque travailleur actif dans la région compte. Nous voulons travailler avec les municipalités et les services de proximité afin que les personnes immigrantes apprécient leur nouveau milieu de vie », affirme pour sa part Marie Josée Bolduc, directrice générale, Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud.

Faits saillants

L’investissement de 220 240 $ du MIDI est réparti de la façon suivante :