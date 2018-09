Vidéo : Maxime Bernier invite les gens à « embarquer dans le train »

Le député de Beauce, Maxime Bernier, vient de lancer une vidéo en ligne sur Facebook faisant la promotion de sa nouvelle formation politique, le Parti populaire du Canada (PPC). Une vidéo remarquée par les internautes. On peut y voir un train foncer à toute vitesse dans la neige.

Contacté par EnBeauce.com, Maxime Bernier dit vouloir inviter la population à « embarquer dans le train du changement avec lui ». Il invite les gens de la Beauce à le faire, mais aussi les gens de partout au Canada. Évidemment, le Parti populaire est une formation fédérale, alors il doit compter sur l’appui des Canadiens d’Est en Ouest.

En ce qui concerne la gestion de l’offre, M. Bernier n’a pas changé d’avis. Sans surprise, il prône toujours l’abolition de ce système. Jeudi dernier, M. Bernier faisait d’ailleurs une performance remarquée au Parlement canadien, à Ottawa.

Devant les parlementaires, le député beauceron a demandé à ce que la gestion de l’offre soit démantelée, ce qui a suscité la réprobation de presque tous les députés des Communes. Cette intervention survient alors que la gestion de l’offre constitue la principale pomme de discorde entre le Canada et les États-Unis dans leur renégociation de l’ALENA. Rappelons que les États-Unis et le Mexique ont, eux, déjà trouvé un terrain d’entente.

Une référence à Donald Trump ?

Certains ont fait remarquer que la vidéo mise en par l’équipe de Bernier pouvait être un clin d’œil au président américain, Donald Trump. En effet, l’image du train a souvent été utilisée par le président Trump et ses partisans durant la dernière campagne présidentielle. « All aboard the Trump train » et « Get into the Trump train » sont des expressions qui ont souvent été utilisées pour mousser la dernière campagne de Trump sur les réseaux sociaux.

Le député de Beauce dit ne pas avoir voulu créer de référence directe à la stratégie électorale de Trump. Une campagne électorale qui – s’il faut vraiment le rappeler – a débouché sur la victoire du candidat républicain en novembre 2016. Une victoire qui avait pris tous les analystes par surprise.

Si certaines personnes veulent absolument y voir un lien, M. Bernier se dit toutefois à l’aise avec leurs commentaires, ne souhaiter pas diaboliser Trump comme ses adversaires. Au passage, M. Bernier critique d’ailleurs la Ministre des affaires étrangères, Mme Chrystia Freeland. Le député de Beauce croit qu’elle s’est publiquement mise à dos M. Trump, alors qu’elle veut maintenant lui arracher un accord. Une stratégie que Bernier souhaite vouée à l’échec.

Si le Parti populaire du Canada est vraiment « populiste », comme le disent plusieurs de ses détracteurs, Maxime Bernier leur répond qu’il s’agit de « populisme intelligent ».