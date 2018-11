L'Union des municipalités félicite le premier ministre désigné

Hier, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) nous a fait savoir par voie de communiqué qu'elle tient à féliciter monsieur François Legault, chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) et nouveau premier ministre du Québec, et son équipe, qui formeront le prochain.

« Je félicite le premier ministre élu et toutes les députées et tous les députés qui siégeront à l’Assemblée nationale du Québec. J’invite les parlementaires à travailler ensemble afin de moderniser rapidement le régime fiscal municipal et à mettre en œuvre les engagements pris dans le cadre du Sommet municipal de septembre dernier », a souligné monsieur Alexandre Cusson, président de l’UMQ et maire de Drummondville.

Au cours des derniers mois, le monde municipal a montré qu'il est solidaire en se mobilisant autour des priorités identifiées dans la plateforme municipale de l'UMQ, soit l'autonomie, la justice fiscale, la mobilité durable et l'occupation du territoire.

Par ailleurs, le président de l’UMQ, M. Cusson, demande au nouveau premier ministre désigné de convoquer rapidement les principaux partenaires concernés à une rencontre au sommet sur les enjeux liés à la main-d’œuvre.