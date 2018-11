À Saint-Georges, le cannabis sera interdit dans les lieux publics

Hier soir, le mardi 9 octobre, s'est tenue la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Georges. La séance s'est déroulée de 19 h 30 à 20 h 05. Tous les conseillers municipaux étaient présents.

Dans son allocution inaugurale, le maire de la ville, Claude Morin, a exprimé ses félicitations au nouveau député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, qui sera officiellement assermenté le 16 octobre.

Le cannabis sera traité comme l'alcool

Comme chacun le sait, le cannabis sera légal au Canada le 17 octobre prochain. Dans l'attente de la formation du Conseil des ministres québécois, le 18 octobre, qui pourrait rapidement déposer une loi pour hausser l'âge minimal pour consommer du cannabis de 18 à 21 ans, les villes s'activent afin d'adopter une réglementation.

« On va traiter le cannabis de la même façon qu'on traite l'alcool, ce qui veut dire qu'il va être interdit de consommer du cannabis aux mêmes endroits où il est défendu de consommer de l'alcool », a précisé Claude Morin. « Les villes ont sorti toutes sortes de règlements. Nous, on va le garder ça le plus simple possible pour que ce soit plus facile à appliquer », a ajouté le maire.

Résolutions saillantes

Le conseil municipal a autorisé le versement d'une subvention de 15 000 $ au Club Rendez-vous à Saint-Georges. Cette aide financière sera dédiée à la saison hivernale 2018-2019 de cet organisme à but non lucratif. De même, deux organismes accrédités ont obtenu une subvention chacun. Le Club cycliste de Beauce s'est vu attribuer 1 138 $, alors que l'Escadron 890 a reçu 3 214 $.

Dans le secteur Saint-Jean-de-la-Lande, le parc Donat-Tanguay aura un terrain de soccer. Le contrat pour les travaux d'aménagement a été octroyé à Excavation J.B. Fecteau & Fils au montant de 20 028,65 $.

169 permis de construction émis en septembre

En septembre, la Ville de Saint-Georges a émis 169 permis de construction et de rénovation pour une valeur de 5 604 965 $. Parmi ces projets, mentionnons l'un des plus importants. Un permis d'une valeur de deux millions de dollars a été accordé à Portes et fenêtres Abritek. L'entreprise ajoutera 2000 mètres carrés à son usine de la 98e Rue.

Des travaux qui ajouteront 143 logements

Depuis le début de l'année, la Ville de Saint-Georges a donné son aval à de nombreux permis. Mis ensemble, ils totalisent une valeur de 82 662 309 $. Ce sont 23,3 millions de dollars de plus que l'an dernier. Cette hausse significative s'explique en raison du projet de réfection du mur de soutènement de la promenade Redmond. Les coûts de ce projet majeur s'élèvent à 19,3 millions de dollars.

De toutes les progressions importantes, notons la hausse des investissements du secteur institutionnel (12,3 millions de dollars), du secteur industriel (8,9 millions de dollars) et du secteur de la construction de maison unifamiliales (1,9 millions de dollars).

Les travaux qui ont été autorisés par la Ville depuis le début de l'année feront en sorte d'ajouter 143 logements, ce qui est considérable.

Prochaine séance et café du maire

La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le lundi 22 octobre à compter de 19 h 30.

Le café du maire, pour les résidents du secteur ouest de la ville, se tiendra deuxième niveau du centre culturel Marie-Fitzbach. La rencontre se tiendra entre 10 h et midi.