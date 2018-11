Samuel Poulin dévoile son équipe

Le nouveau député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a dévoilé les collaborateurs qui composeront son équipe de travail durant son prochain mandat. Il a aussi annoncé officiellement où se trouverait son bureau de circonscription de Saint-Georges. Le jeune député dit s’entourer d’une équipe « dévouée et expérimentée qui connait bien les intérêts des Beaucerons ».

Le bureau de Saint-Georges

Le bureau de comté de Saint-Georges sera situé au 1150, 107e Rue, bureau 204, en face du Supercentre Wal-Mart.

« J’ai pris la décision de conserver l’ancien bureau de circonscription afin de faciliter notre transition et d’être efficace le plus rapidement possible pour travailler sur les projets des citoyens et des municipalités qui abondent déjà sur nos bureaux », précise Samuel Poulin.

Au cours des prochaines semaines, le député confirmera l’emplacement du bureau de comté à La Guadeloupe, tel que promis en campagne électorale. En attendant, les dossiers peuvent tous être acheminés au bureau de Saint-Georges afin d’assurer leur traitement sans trop de délai.

Une équipe dynamique et expérimentée

Stéphanie Toulouse sera la directrice du bureau de comté et conseillère politique. Avec plus de 4 années d’expérience au bureau du député fédéral de Beauce et dans le domaine des services financiers, Madame Toulouse connait bien les besoins des citoyens de Beauce-Sud et a un profond désir de bien les servir.

Sindy Breton, qui jusqu’à tout récemment agissait comme commissaire industrielle au Conseil économique de Beauce (CEB), occupera le poste de conseillère politique et portera une attention particulière aux dossiers des municipalités et des entreprises. Madame Breton a également travaillé pendant plus de 16 ans chez Pomerleau, où elle a notamment occupé le poste d’analyste.

Cassiopée Dubois, communicatrice bien connue dans la Beauce pour avoir coordonné l’initiative La Beauce embauche et les communications à la Chambre de commerce de Saint-Georges, joindra l’équipe à titre d’attachée de presse. Madame Dubois fut également rédactrice, journaliste et animatrice dans plusieurs médias et événements beaucerons.

Johanne Maheu complètera l’équipe à titre d’adjointe administrative. Éducatrice spécialisée de formation, elle détient de l’expérience en administration dans les Centres de la petite enfance.

Période de transition

Le député tient toutefois à rappeler qu’à l’instar de tous les bureaux de comté de la province, l’équipe de Beauce-Sud est en période de transition dans ses nouveaux locaux. Quelques semaines sont encore à prévoir avant que l’équipe puisse être entièrement opérationnelle et disposer des outils et équipements nécessaires à l’exercice de ses fonctions.