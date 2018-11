L'UMQ salue la contribution de Bernard Landry suite à son décès

À la suite du décès tragique de l’ex-premier ministre du Québec, Bernard Landry, l’Union des Municipalités du Québec a tenu à souligner son importante contribution dans l’histoire du Québec moderne. Pour l’UMQ, Bernard Landry a contribué à édifier un Québec plus fort, plus juste et plus prospère.

À la suite de l’annonce de son décès hier, le 6 novembre 2018, le président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Drummondville, monsieur Alexandre Cusson, a déclaré ce qui suit :



« Tout au long de sa vie et de sa carrière, Bernard Landry a été un homme de convictions. Son engagement politique sincère envers le développement économique, culturel et social du Québec et l’occupation de notre territoire mérite d’être salué. La Paix des Braves, signée en 2002, constitue certainement son legs majeur pour l’avenir du Québec. Au nom de l’ensemble des membres de l’UMQ, je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches », a affirmé M. Cusson par voie de communiqué.



Depuis sa fondation en 1919, l’UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d’exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces.

Des funérailles d'État seront accordées à l'ex-premier ministre du Québec. C'est ce qu'a annoncé hier l'actuel premier ministre François Legault.