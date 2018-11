Le Projet Multisport présenté à la population

La ville de Beauceville a présenté à la population le Projet Multisport qui devrait être terminé en décembre 2020. On conservera seulement la section rénovée de l’aréna actuel et le nouvel aréna sera situé sur les terrains de l’École Jésus-Marie.

Le Projet multisport comprendra un aréna, un terrain de baseball, 2 terrains de volleyball de plage, 2 terrains de pétanque, ainsi qu’un plateau multifonctionnel qui sera utilisé été comme hiver.

Le site du nouvel aréna sera composé d’une patinoire réglementaire de format LNH, de 250 places assises (mais la capacité d’accueillir 400 places au total), d’une aire ouverte de restauration pouvant accueillir 125 personnes, d’une salle de réunion d’une capacité de 40 personnes, ainsi que d’une zone de stationnement éclairée qui pourrait elle aussi servir dans le cadre d’activités sportives extérieures.

Coûts et financement

La construction d’un nouvel aréna a été ciblée comme dossier prioritaire depuis plusieurs années déjà ; des consultations publiques remontent à 2015. Les coûts totaux du projet s’élèvent à 8 676 200$ et seront assumés à parts égales entre les gouvernements fédéral et provincial, ainsi que par la Ville de Beauceville. La démolition intégrale de l’aréna actuel aurait empêché la ville d’obtenir les précieuses subventions des deux autres paliers de gouvernement ; le projet est donc qualifié de « revitalisation ».

Contribution de l’École Jésus-Marie

L’École Jésus-Marie offrira une contribution monétaire de 600 000$ et le baseball mineur de 200 000$. L’utilisation des terrains de l’école Jésus-Marie permettra à la ville de diminuer les coûts associés au projet, permettant ainsi l’accès au gaz naturel, ce qui était impossible sur les terrains actuels de l’aréna. L’entente signée avec l’école Jésus-Marie stipule que le nouveau bâtiment portera le nom de l’établissement et que de l’affichage publicitaire y sera fait. L’école ne jouira pas de temps de glace supplémentaire.

Certains citoyens inquiets

Plusieurs citoyens s’inquiètent de l’augmentation des taxes qui sera engendrée par ce projet. Bien que Marie-Andrée Giroux confirme cette augmentation, elle croit qu’elle peut être amortie par le développement de richesses foncières.

« Nous sommes très conscients que si nous augmentons la dette de deux millions, on va travailler plus fort pour développer de nouvelles richesses foncières. Le plus grand défi de notre nouveau maire sera de nous aider à développer de nouveaux projets résidentiels, industriels et commerciaux. Il nous faut de nouvelles taxes pour que le Projet multisport ait le moins d’impact sur les comptes de taxes des citoyens. »

Marie-Andrée Giroux, conseillère municipale

François Veilleux, élu vendredi sans opposition, a fait du développement des richesses foncières son cheval de bataille, lorsqu’il a annoncé sa candidature.

« On a de beaux projets qu’on ne peut pas encore dévoiler pour le moment, mais qui seront divulgués prochainement. »

François Veilleux, maire de Beauceville

Manque de plans et devis?

Kéven Pomerleau, lui-même entrepreneur, reproche à la ville l’absence de plans et devis, ce qui laisserait, selon de lui trop de latitude à l’entrepreneur général qui sera choisi, et ce qui ne permettrait pas d’obtenir le meilleur prix possible pour un tel projet. Lors d’une intervention au micro, il a fait promettre aux élus de ne pas dépasser les coûts annoncés, sans quoi ils se sont engagés à démissionner. M. Pomerleau se dit tout de même agréablement surpris de l’ampleur du Projet multisport.