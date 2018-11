Autobus Breton maintiendra son trajet entre St-Georges et Québec

Le 24 septembre dernier, nous avions appris qu’Autobus Breton mettait fin à la liaison entre Québec et St-Georges pour des raisons financières. Le 1er janvier prochain, plus aucun autobus n’était censé faire le trajet entre ces deux villes. Il y a toutefois eu un revirement dans cette affaire.

Selon ce que nous avons appris, le trajet entre St-Georges et Québec sera finalement maintenu. En effet, le service sera offert jusqu’en 2020.

La décision de mettre fin au service avait été prise parce que les maires des MRC de Beauce-Sartigan, de la Nouvelle-Beauce et de Robert-Cliche avaient décidé de ne pas financer à nouveau l’entreprise. Une décision sur laquelle les trois MRC sont finalement revenues. Les MRC Beauce-Sartigan et Nouvelle-Beauce avaient récemment rendu publiques leurs décisions favorables, mais celle de Robert-Cliche ne s’était pas encore prononcée. La décision a été rendue hier soir, le 14 novembre.

Plus sceptique, la MRC de Robert-Cliche

Contacté par EnBeauce.com, le directeur général de la MRC de Robert-Cliche, Pascal Bussières, a expliqué que son organisation avait finalement accepté d’accorder un certain montant à l’entreprise. Pascal Bussières se montre assez critique de la gestion d’Autobus Breton, mais comprend que le service demeure essentiel pour un certain nombre de citoyens. Chaque année, entre 12 000 et 13 000 citoyens utilisent le service sur le territoire de la Beauce.

« Il y a une résolution majoritaire qui a été adoptée par le conseil des maires d’appuyer et de soutenir financièrement Autobus Breton au prorata de la fréquentation pour Robert-Cliche », a affirmé M. Bussières. La MRC Robert-Cliche financera le trajet à la hauteur d’environ 12 %.

Autobus Breton assure la liaison entre Québec et St-Georges depuis 1992. À cette époque, au moins 35 000 personnes faisaient ce trajet annuellement, contre 13 000 l’année dernière. Malgré la baisse évidente de l’achalande, c’est quand même un nombre important de personnes qui auraient souffert de l’interruption du service.

En 2018, les MRC de Beauce-Sartigan, de la Nouvelle-Beauce et de Robert-Cliche ont octroyé 36 950 $ à l’entreprise, mais les directions avaient bien fait valoir que la somme n’était pas automatiquement renouvelable. En 2018, le Ministère des transports du Québec avait fait tripler le montant pour soutenir davantage Autobus Breton. La MRC de Beauce-Sartigan avait octroyé 20 000 $, celle de Robert-Cliche 7000 $ et celle de la Nouvelle-Beauce 9950 $.