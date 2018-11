Samuel Poulin et Luc Provençal appuient les agriculteurs de la région

L'agriculture est un secteur économique de premier plan dans la région et les députés caquistes Luc Provençal et Samuel Poulin le reconnaissent. Ils ont décidé de participer à la grande marche « Garde-manger en danger » dans les rues de Montréal afin de manifester leur appui aux agriculteurs d'ici.

Pour les députés beaucerons, ce fut l’occasion de côtoyer de nombreux producteurs agricoles d’ici qui se sont déplacés pour l’occasion et de rappeler que le gouvernement de M. François Legault est et sera près du monde agricole et des régions.

Au sujet de la compensation pleine et entière du gouvernement fédéral aux agriculteurs touchés par l’Accord États-Unis–Mexique-Canada (AEUMC), Samuel Poulin rappelle que «nous avons convenu d’une collaboration étroite entre nos deux gouvernements afin d’aider les secteurs touchés par ces accords de commerce. Nous suivrons de près les mesures mises en place par le gouvernement fédéral afin de s’assurer qu’il respecte ses promesses.»

Luc Provençal réitère que son gouvernement souhaite mettre en place une politique d'achat local au Québec. «On entend fréquemment les gens nous dire à quel point ils aiment consommer les produits québécois et ils ont envie d’en consommer encore plus. Il faut donc travailler à trouver des solutions pour mieux identifier les produits de chez nous.»

Les deux députés de la Beauce citent en exemple la toute nouvelle appellation réservée «Vin du Québec» annoncée par le ministre de l’Agriculture, M. André Lamontagne, le 16 novembre dernier.