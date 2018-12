Samuel Poulin heureux du discours inaugural du premier ministre

Samuel Poulin se dit extrêmement heureux du discours inaugural présenté mardi dernier par le premier ministre du Québec, Monsieur François Legault, dans le cadre de l’ouverture de la 42e législature à l’Assemblée nationale. « Enfin, un gouvernement des régions », a affirmé celui-ci.

« Le premier ministre a jeté les bases du gouvernement de tous les Québécois. Il a tracé un discours de nos priorités qui correspondent à celles des Beaucerons. La mise en place de solutions concrètes à la pénurie de main-d’œuvre, le branchement d’Internet haute vitesse partout au Québec et l’offre de services à nos entrepreneurs sont en lien direct avec les priorités des intervenants de notre région », souligne le député.

Le discours a également accordé une place de premier choix à l’éducation. « Depuis de nombreuses années, l’éducation n’occupe pas la place qu’elle doit occuper dans les priorités du gouvernement. Notre premier ministre envoie un signal clair : l’éducation ne fera plus l’objet de coupures dans les services aux élèves. Elle sera protégée. La bonification des services aux élèves sera maintenant au centre de toutes les actions du ministère de l’Éducation », précise M. Poulin.

Mardi dernier fut la première journée de la rentrée parlementaire à l’Assemblée nationale. M. Poulin fut très heureux de faire officiellement son entrée au Salon bleu.

« Ce fut une journée mémorable. J’ai eu une pensée pour mes parents, ma famille et les citoyens de Beauce-Sud que j’ai l’immense privilège de représenter. Sachez d’ailleurs que depuis mon élection, mon équipe et moi ne ménageons aucun effort pour faire progresser les dossiers des 24 municipalités de Beauce-Sud », conclut le député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire au premier ministre, volet jeunesse.