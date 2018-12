Samuel Poulin annonce la création d'un centre de recherche sur les jeunes

L'adjoint parlementaire du premier ministre pour les dossiers jeunesse et député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, et le scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirion, ont annoncé la création officielle de la Chaire-réseau Jeunesse du Québec.

Une somme de 4,5 M$ sur six ans sera consacrée par le Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) et le Secrétariat à la jeunesse (SAJ) du ministère du Conseil exécutif à la mise en place d'une Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec.

La Chaire aura pour mission de développer, de coordonner et de structurer la recherche sur la thématique de la jeunesse au Québec, répondant ainsi aux besoins exprimés dans l'appel de propositions du programme Actions concertées diffusé en mars 2018 auprès de la communauté scientifique.

Samuel Poulin et Rémi Quirion ont offert leurs félicitations aux candidates et candidats retenus.

« Le contexte dans lequel les jeunes évoluent change sans cesse. La création de cette chaire démontre clairement notre volonté de suivre de très près la situation de la jeunesse québécoise. Les jeunes sont précieux, et nous devons leur offrir tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent développer leur plein potentiel et se tailler un avenir à la hauteur de leurs rêves et de leurs talents », a affirmé Samuel Poulin.

La création de cette chaire réseau vise d’abord et avant tout à assurer le développement de la recherche québécoise et de la soutenir financièrement, d'appuyer la formation des chercheuses et des chercheurs, d'établir les partenariats nécessaires à la réalisation de leur mission et de promouvoir et soutenir la mobilisation des connaissances.

Ensuite, la chaire vise à mettre en place un nouveau système favorisant la mobilisation et la vulgarisation des connaissances afin de faciliter leur diffusion.

Quant à lui, le Secrétariat à la jeunesse a pour mandat de conseiller le gouvernement en matière de jeunesse et d'assister le premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités à cet égard. Il assure la coordination et le suivi de l'action gouvernementale dans ce domaine.