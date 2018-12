Stade synthétique couvert : un projet qui stagne

Une pétition citoyenne réclamant un stade synthétique couvert aux élus municipaux de Saint-Georges circule présentement sur le web. Elle a récolté 1068 signatures au moment d’écrire ces lignes. Le projet de construire un tel stade ne date pas d’hier, pourtant rien n’aboutit. Qu’en est-il vraiment?



Trouver une alternative au soccerplex

En 2013, les Georgiens avaient failli avoir droit au Soccerplex, un projet du promoteur privé Ali Gerba qui n’a jamais vu le jour. Le complexe d’une valeur de 20 millions aurait accueilli entre ses murs une académie de soccer internationale. Pour financer le projet, la ville et M. Gerba envisageaient un partenariat public et privé (PPP), mais le gouvernement avait décidé de serrer la vis à de telles initiatives en raison de plusieurs litiges. Le maire Claude Morin affirme que ce n’était pas la seule raison pour laquelle le projet a avorté, mais il n’abandonne pas l’idée: « Le projet du Soccerplex a créé beaucoup d’attentes chez les citoyens de Saint-Georges. », clame-t-il.



Un stade pour tous

La pétition, créée par un dénommé Steeve B., vraisemblablement parent d’un joueur de soccer, est accompagnée de la description suivante : « De nombreuses équipes sportives compétitives de soccer ainsi que leurs familles doivent se déplacer à toutes les fins de semaine dans la région de Québec pour y pratiquer leur sport en ligue hivernale. »

Bien qu'Alexandre Tran-Khan, président de l’Association du soccer mineur de Saint-Georges (ASMSG), ne soit pas l’instigateur de la pétition, il dit « comprendre » le parent en question : « Je suis aussi parent de cinq enfants, dont quatre qui jouent au soccer. » M. Tran-Khan nous apprenait que plus de 300 enfants pratiquent le soccer en hiver. Ce dernier croit que la construction d’un stade couvert bénéficierait à tout le monde, pas seulement au soccer mineur. L’ASMSG est déjà en contact avec la Ville de Saint-Georges pour aider à réaliser le projet. Il s’est dit surpris de voir cette pétition circuler, puisqu’une rencontre avec les élus municipaux aura lieu la semaine prochaine.

Carl Dallaire, entraîneur des Dragons de la Polyvalente et professeur d’éducation physique pense lui aussi qu’un terrain synthétique intérieur serait profitable pour les sportifs de la région, il a d’ailleurs fait circuler la pétition sur la page Facebook des Dragons. Si, par exemple, les Condors du Cégep Beauce-Appalaches avaient accès à ces installations, cela augmenterait indubitablement le niveau de l’équipe, affirme M. Dallaire.



Où, comment, avec quel argent?

Rejoint au téléphone hier, le maire Claude Morin encourage les citoyens à signer la pétition : « Continuez et ne lâchez pas. Ça nous donne de la viande. Ça fait partie de nos priorités. On le veut ce stade synthétique couvert. C’est unanime pour les élus. Nous souhaitons trouver la situation la plus avantageuse pour tout le monde.»

La Ville de Saint-Georges a récemment commandé une étude afin de se pencher sur la manière et le lieu où un stade pourrait être construit. On avait envisagé l’installation d’un dôme soufflé à l’air chaud, semblable au Stade Canac à Québec, qu'on souhaitait installer sur le plus petit des deux terrains synthétiques, ce qui aurait généré moins de coûts, mais l’étude ne recommande pas cette option. « Un stade rigide peut durer beaucoup plus longtemps. », affirme M. Morin. Si la ville trouvait le financement nécessaire, on souhaiterait bâtir le stade près du Cégep Beauce-Appalaches.



La piscine ou le stade

Le maire ne compte plus vraiment sur une subvention du provincial pour faire naître le projet: « Je ne m’attends pas à avoir une subvention pour un stade de soccer. D’abord, parce qu’ailleurs au Québec on n’en trouve pas dans des villes de 33 000 habitants. »

D’autre part, la ville met déjà beaucoup d’efforts pour que Saint-Georges ait accès à une piscine de dimensions olympiques. M. Morin affirme qu’il serait improbable qu’une subvention soit accordée pour un stade synthétique si la piscine était construite, il faudra donc attendre ou encore trouver d’autres solutions pour financer le projet.