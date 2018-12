Un budget marqué par les festivités du 275e à Sainte-Marie

Comme plusieurs autres municipalités, la ville de Sainte-Marie présentait cette semaine son Budget 2019 ainsi que son Plan triennal d’immobilisations (PTI). EnBeauce.com s’est entretenu avec le maire Gaétan Vachon pour faire le survol du budget qu’il qualifie d’«équilibré».

Les revenus de la ville de Sainte-Marie s’élèvent à 25 203 089 $ pour 2019, une hausse d’un million par rapport à 2018. Les taxes augmenteront de 1,91%, ce qui exclut le secteur ouest et celui de la rue Notre-Dame Sud et du boulevard Vachon Sud.

« Depuis 2004, il y a toujours un pourcentage dans notre taxation que nous mettons de côté. C’est ce qui nous permet de ne pas aller à l’emprunt et de mettre des projets de l’avant. »

Gaétan Vachon, maire de Sainte-Marie

Le coût moyen d’une résidence est désormais de 212 859 $ (en excluant les secteurs énumérés ci-haut ) et le compte de taxes moyen est de 2 809 $, ce qui représente une augmentation de 55$ si on compare à 2018. Contrairement à la Ville de Saint-Georges, Sainte-Marie n’est pas touché par les nouvelles normes de modernisation du rôle d’évaluation, car elles ont été ajustées l’an dernier.

Projets pour 2019

Pour les festivités du 275e de Sainte-Marie, les élus ont décidé de reporter certains travaux importants à 2020. « On ne veut pas que la ville soit un sentier de cônes oranges pour accueillir les gens. », explique le maire Gaétan Vachon, ce qui permettra aux citoyens et aux touristes de mieux profiter des activités au programme. Dans le cadre du 275e, les Capitales de Québec viendront jouer un match sur le nouveau terrain de baseball de Sainte-Marie qui sera tout juste inauguré.

En 2019, on compte effectuer des travaux de base telle que la réfection de trottoirs et de l’asphaltage. Les projets d’immobilisations majeurs en 2019 seront la réfection de la route Carter et du rang Saint-Gabriel Sud et la réfection de la voirie au niveau du secteur rural, notamment sur la route Chassé et d’autres endroits à déterminer.

M. Vachon croit que les Mariverains vont bien accueillir ce nouveau budget. « Avec tous les nouveaux projets d’infrastructures ou socioculturels, je pense que les gens apprécient ce que nous faisons et que l’augmentation est raisonnable. », affirme-t-il,