Saint-Georges paiera moins cher que prévu pour les services de la SQ

Les municipalités n’auront pas à essuyer des hausses allant jusqu’à 15% pour la tarification des services de la Sûreté du Québec. Une entente a été conclue pour que l’augmentation n’atteigne pas plus de 3,1%. Cette annonce du gouvernement réjouit l’Union des municipalités du Québec (UMQ), la Fédération québécoise des municipalités (FMQ) ainsi que la MRC Beauce-Sartigan.

Pour la Ville de Saint-Georges, l’augmentation sera de 3% contrairement aux 5,5% anticipés, ce qui représente une économie de 183 285$. La facture totale pour les services de la Sûreté du Québec sera de 3 869 828 $ en 2019. Le maire Claude Morin se dit satisfait de l’annonce faite ce matin. Si une entente n’avait pas été conclue, M. Morin croit que ce serait surtout les plus petites municipalités qui en auraient souffert.

Cette annonce répond aux demandes qui avaient été faites par l’UMQ au cours des derniers mois. « La formule retenue respecte, à court terme, la capacité de payer et des contribuables, tout en instaurant un principe d’équité quant à la facture payée par les municipalités » explique Alexandre Cusson, président de l’UMQ et maire de Drummondville.

Quant à lui, Normand Roy, le préfet de la MRC Beauce-Sartigan affirme : « Nous sommes heureux que le gouvernement Legault ait entendu le message des unions municipales et que la hausse annoncée se limite pratiquement à l’inflation, et ce, à la veille de l’adoption des budgets municipaux. Nous espérons que nous pourrons éventuellement convenir d’une entente à long terme afin d’assurer une stabilité des dépenses dédiées à ce service. »

La facture totale pour les services de la SQ sera de 323,6 millions de dollars si on tient compte de l’aide ponctuelle du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et le ministère de la Sécurité publique qui représente 33,1 millions de dollars.

L’UMQ profite d’ailleurs de cette occasion pour demander que les factures annuelles soient remises plus tôt aux municipalités pour qu’elles puissent en tenir compte dans leur budget.