2 millions accordés pour le remplacement de conduites d'eau à Saint-Côme

C’est en grande pompe, avant le congé des Fêtes, que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, en compagnie du député de Beauce Sud, Samuel Poulin, a annoncé une aide financière de 2 millions destinées au remplacement de conduites d’eau potable et d’eaux usées à Saint-Côme-Linière.

Un besoin qui remonte à longtemps

50 familles des secteurs Bélanger et Bouchard pourront « prendre leur douche sans regarder l’heure », explique Yvon Paquet, le maire de Saint-Côme-Linière. La consommation d’eau des citoyens est nettement inférieure à celle des municipalités avoisinantes. Les travaux seront effectués sur les rues Carol, Lucie, Principale, Victor et sur la 2e avenue.

La municipalité de Saint-Côme attendait cette aide gouvernementale depuis déjà longtemps. Selon M. Paquet, les problèmes dans le réseau d’aqueduc remontent à plus de 20 ans. À cause des fuites d’eau, une grande proportion de l’eau courante est perdue à Saint-Côme. En 2018 seulement, 36 fuites ont été réparées. D'autres travaux majeurs dans le système d’aqueduc ont aussi été exécutés dans les dernières années.

Pour le député Samuel Poulin, l’amélioration des infrastructures d’eau contribue à la préservation de l’eau et s’inscrit dans une initiative de protection de l’environnement.

Remettre les régions à l’avant-plan

L’annonce de cette subvention était la première qu’Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), faisait personnellement concernant les infrastructures municipales. D’ailleurs le Plan québécois des infrastructures 2018-2028 prévoit des investissements de l’ordre de 7,3 milliards dans les infrastructures municipales. « Notre nouveau gouvernement est présent et actif dans votre région de Chaudière-Appalaches. », souligne Mme Laforest. Le maire de Saint-Côme a corroboré les affirmations de Mme Laforest : « Nos régions ont l’impression de renaître et d’avoir de nouveau une place sur l’échiquier politique. », a-t-il dit.

Pour être plus disponible pour les petites municipalités ainsi que pour la ruralité, Samuel Poulin souhaite faire avancer des dossiers comme le maintien des commerces de proximité, la couverture cellulaire et internet haute vitesse .

Un projet de 3 millions au total

Cette subvention de deux millions, provenant du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU), couvrira les deux tiers des coûts totaux du remplacement des conduites d’eau potable. Le reste de la facture sera relayée à la municipalité de Saint-Côme.

M. Paquet a affirmé que les coûts engendrés par les travaux majeurs dans le système d’aqueduc seront payés d’ici 6 ans, ce qui enlèvera une charge fiscale des citoyens.

« Le service d’eau coûte très cher chez nous. Pour bien des résidences, c’est environ 600$ à payer annuellement. »