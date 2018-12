TECQ et facturation de la SQ : la MRC de Robert-Cliche satisfaite

La MRC Robert-Cliche remerciait aujourd’hui le nouveau gouvernement du Québec pour la qualité et la rapidité de traitement des dossiers du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) et de la facturation de la Sûreté du Québec.

C’est avec soulagement que les élus de la MRC accueillent l'entente sur la tarification des services de la Sûreté du Québec (SQ). L'augmentation maximale de 3,1 % prévue pour 2019, pour l'ensemble des municipalités desservies par la SQ, répond à la demande formulée par le milieu municipal, dont l’UMQ et la FQM, au cours des dernières semaines.

De plus, les maires de la MRC se disent satisfaits de la décision du gouvernement Legault de rendre les sommes provenant du programme de subventions municipales TECQ immédiatement disponibles. Auparavant, les municipalités devaient parfois attendre de 18 à 24 mois après l’annonce pour voir une subvention atterrir.

« C’est ce genre d’annonces ayant un grand impact sur l’avancement des projets de nos municipalités, mais dont peu de gens sont généralement au courant. Sincèrement, on tient à remercier notre député, M. Luc Provençal, pour la qualité du travail effectué dans ces dossiers. Son expérience du municipal fait qu’il connaît bien l’importance que cela revêt pour nos conseils municipaux, il a contribué à accélérer la réponse du gouvernement », a commenté le préfet, Jonathan V. Bolduc.

Les maires de Robert-Cliche espèrent toujours que le gouvernement revoit à long terme sa formule de calcul pour la contribution des municipalités sur la tarification de la SQ.