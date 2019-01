Maxime Bernier perd un membre important de son parti

Vendredi dernier, le chef du Parti populaire du Canada (PPC), Maxime Bernier, a perdu l’un de ses plus proches collaborateurs. Maxime Hupé était le directeur des opérations digitales.

Lors de la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada, Maxime Hupé s’occupait des communications du député de Beauce qui a perdu contre Andrew Scheer. M.Hupé a quitté en septembre 2018 le Parti conservateur du Canada pour se joindre à Maxime Bernier. Il a aidé à fonder le Parti populaire du Canada.

L’ex-directeur des opérations digitales du PPC a déclaré qu’il démissionnait pour des raisons familiales et personnelles. Son épouse et lui attendent un deuxième enfant. Le couple désire un horaire plus stable. C’est la raison pour laquelle M.Hupé a décidé de laisser son poste avant les élections fédérales qui ont lieu en automne prochain.