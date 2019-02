Beauceville dévoile le 4e plan d’action annuel

Lors de la séance du conseil du 4 février, la Ville de Beauceville a dévoilé le quatrième plan d’action annuel de sa planification stratégique 2016-2026.

«Le plan d’action annuel de notre planification stratégique sert de guide principal à notre organisation et à nos gestionnaires pour la prise de décisions et la gestion des opérations. Il est en conformité avec notre mission, notre vision et nos valeurs organisationnelles» le maire François Veilleux.

Le plan d’action annuel 2019 comporte 48 actions spécifiques.

Ces actions viennent compléter les actions générales existantes comprises dans les cinq grandes orientations (Développement industriel ; Développement résidentiel ; Développement commercial; Le maintien et consolidation de la qualité des services aux citoyens ; Développement de projets d’attraction. ).

Ces cinq grandes orientations découlent des deux axes de la planification stratégique : la croissance et développent et les services aux citoyens et de qualité de vie.

Exemples d’actions

Développement industriel

Ce qui a attrait à cette orientation, la ville compte surtout maintenir et de développer les partenariats déjà présents pour le recrutement de main-d’oeuvre.

Par exemple, le partenariat avec le département de génie civil du Cégep Beauce-Appalaches et de participer à une ou plusieurs foires de l’emploi (hors Beauce_ avec le CLD et La Beauce embauche.

Développement résidentiel

Entre autres, Beauceville s’engage d’effectuer de la promotion directe dans les entreprises pour attirer de nouveaux résidents et de rencontrer et distribuer leur promotion aux entrepreneurs du secteur de la construction.

Pour le secteur locatif, les actions visent surtout la promotion et l’appui direct auprès des promoteurs de multilogements.

Développement commercial

La ville mettra en place un comité qui recherchera activement une solution viable pour le transport local, afin d’attirer les gens dans les commerces locaux.

Également, de maintenir le partenariat avec la Chambre de Commerce et le CLD pour encourager et appuyer les commerces locaux.

Plus concrètement, de participer à mettre en place une enseigne informative pour promouvoir les entreprises sur la bordure de l’autoroute 73.

Maintien et consolidation de la qualité des services aux citoyens

Le plan d’action prévoit la planification de la construction de la Cité sportive et du nouvel aréna et d’effectuer plusieurs travaux des infrastructures publiques.

Il y aura le commencement de la démarche de plan d’atténuation en lien avec les inondations et elle se positionnera sur la collecte intelligente des déchets.

Développement de projets d’attractions

Les deux actions dans le plan comprennent la consolidation des infrastructures déjà en place et finir la réalisation de la phase 2 de la piste cyclable dans le périmètre urbain de la ville.