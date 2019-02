François Legault de passage chez Agropur : annonce d'une aide financière de 26,4 millions

Le premier ministre François Legault était de passage à Beauceville ce matin, afin d’annoncer une aide financière de 26,4 millions de dollars à Agropur. Cette initiative servira à robotiser une certaine partie du conditionnement de fromage et à ajouter de nouvelles chaînes pour la découpe et le râpage.

Le projet de robotisation totalise un investissement de 58,8 millions de dollars. L’aide offerte par le gouvernement consiste en un prêt de 21,7 millions et une contribution financière non remboursable de 4,7 millions.

Le but du premier ministre est clair : investir dans l’économie, afin de créer de la richesse pour le Québec.

« Le Québec est moins riche que le reste du Canada, j’ose le dire. Il faut créer plus d’emplois payants. »

15 emplois seront créés chez Agropur grâce à l'octroi de cette aide financière. Ce que M. Legault entend par « payant », c’est un salaire annuel de 50 000$.

Le premier ministre n’a pas manqué de souligner qu’il se sentait un peu comme à la maison en Beauce, deux circonscriptions dans lesquelles la CAQ a été élue avec une forte majorité. M. Legault prenait part ce midi à un dîner table-ronde avec quelques acteurs économiques importants de la région. Le premier ministre souhaite tisser des liens, durant son point de presse, il a d’ailleurs lancé : « Tous les entrepreneurs et les entreprises qui ont des projets, venez-nous voir. On va trouver des moyens de réaliser vos projets encore plus rapidement que vous le pensiez. »

Se positionner contre des géants

Pas question que le siège social d’Agropur déménage hors du Québec, a rappelé le premier ministre. Cette aide financière permettra à l’entreprise d’augmenter la productivité afin de maintenir sa compétitivité.

« La compétition provient aujourd’hui de géants internationaux qui font jusqu’à quatre fois notre taille. Dans un contexte de marché très concurrentiel, nous devons accélérer notre développement en investissant dans notre compétitivité, tout en contribuant à la vitalité de nos régions. »

René Moreau, président d’Agropur

M. Moreau a aussi tenu à rappeler qu’il est fier que les produits de l’entreprise soient entièrement faits de lait canadien.

Rappelons que l’usine de Beauceville a ouvert ses portes en 1973 et se spécialise dans la production de produits de beurre et d’ingrédients laitiers ainsi que dans le conditionnement de fromage.