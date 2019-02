Samuel Poulin rend hommage au bâtisseur Léonide Grenier

Aujourd'hui le 21 février, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a rendu hommage au Beauceron Léonide Grenier à l’Assemblée nationale.

Léonide Grenier a été maire pendant 20 ans de la municipalité qui l’a vu naître en 1930, Saint-Benoît-Labre. Il est décédé à la Maison Catherine-de-Longpré de Saint-Georges le 7 février dernier, laissant dans le deuil sa famille, ses proches et une grande partie de la communauté beauceronne.

« Je salue la mémoire de celui qui a contribué au développement économique de Beauce-Sud, à titre d’entrepreneur, d’agriculteur et d’élu. J’ai eu la chance d’entretenir avec lui de nombreuses discussions enrichissantes sur la Beauce et la politique, et je garde le souvenir d'un homme dévoué et impliqué », ajoute M. Poulin.