Les municipalités réagissent au budget Morneau

Le 4e budget Morneau a été déposé hier en fin de journée. Ce budget a la particularité d’être le dernier avec les élections fédérales.

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) et la Fédération québécoise des municipalités (FQM) sont très heureuses de ce qu’a annoncé le gouvernement Trudeau. Ils considèrent qu’ils ont été entendus sur de nombreuses demandes.

Investissements en infrastructures

Le gouvernement canadien a l’intention d’investir une somme ponctuelle de 2,2 G$ dans les infrastructures municipales. Un montant de plus de 500 millions s’ajoute au Québec qui pourra être investi entre autres dans les bibliothèques, les réseaux d’aqueduc et la mobilité durable.

Le président de l’UMQ, Alexandre Cusson, a le sentiment que le gouvernement canadien mise sur les municipalités qui sont des gouvernements de proximité qui sont les mieux placés pour connaître les besoins de leur population.

Entre autres, les sommes prévues pour appuyer les municipalités lors de catastrophes naturelles de grande envergure sont très bien reçues par l’UMQ.

Branchement Internet haute vitesse

Le budget prévoit des investissements de 5 à 6 milliards de dollars pour les 10 prochaines années. Le but est d’ici 2026 de brancher 95 % des ménages et entreprises à Internet haute vitesse. Puis qu’en 2030 la totalité soit branchée dans tout le pays.

Bien que le président de la FQM approuve cette mesure, il n’en demeure pas moins prudent :

Cela fait des années que l’élargissement de la couverture d’Internet haute vitesse est promis, mais l’UMQ et le FQM croient qu’en collaborant avec les municipalités cela pourra se faire.

« Trop souvent, lorsque la MRC n’a pas été consultée dans les projets, la fibre optique est déployée par les grandes entreprises de télécommunications seulement dans les secteurs les plus rentables. Il faut impliquer les MRC, dès le début, dans l’élaboration et la conception des projets. Elles sont les mieux placées pour définir et répondre aux besoins des régions », a ajouté le président de la FQM.