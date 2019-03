Le candidat conservateur, Richard Lehoux qualifie le budget d'électoraliste

Le candidat conservateur, Richard Lehoux, a réagi au budget Morneau le qualifiant « d’électoraliste ».

Un budget de nouveau déficitaire

Bien que certaines mesures lui semblent intéressantes, M.Lehoux souligne qu’il est de nouveau déficitaire.

« Déjà là, il y a une promesse de 2015 qui est rompue. On est loin d’être au retour de l’équilibre budgétaire et on ne sait pas quand l’on va le revoir. C’est un déficit encore assez important. Dans les quatre derniers budgets du gouvernement Trudeau, le déficit était toujours-là. »

Ce déficit l’inquiète, car actuellement nous sommes dans une économie prospère, mais au lieu de tout dépenser, il serait mieux d’en mettre aussi de côté pour les mauvais jours.

Le manque de main-d’œuvre : un besoin criant en Beauce

Richard Lehoux considère l’idée de permettre le retour au travail des personnes retraitées. Par contre, pour lui il faut que ce soit avantageux pour cette main-d’œuvre au niveau financier.

« C’est une mesure qui aurait dû être mise de l’avant beaucoup plus rapidement pour être capable d’au moins palier un petit peu plus à cette rareté de main- d’œuvre. Souvent nos retraités sont de la main-d’œuvre expérimentée qui serait facilement utilisable par plusieurs entreprises. S’il y a des incitatifs, il faut que ce soit intéressant pour le retour d’une personne à sa retraite. S’il n’y a pas davantage financier à le faire c’est sûr qu’on perd une belle qualité de main-d’œuvre. »

Branchement Internet haute vitesse et la couverture cellulaire

Ancien président de la Fédération québécoise des municipalités, il s’est senti très interpellé sur l’enjeu du branchement à Internet haute vitesse partout dans le territoire.

On est loin d’avoir une couverture satisfaisante et adéquate partout sur le territoire du Québec. Il faudra bien s’assurer qu’on arrime toutes les actions autant avec les municipalités, les MRC qu’avec le gouvernement provincial. Que les actions qui sont posées, qu’elles le soient dans une orientation à très court terme pour desservir l’ensemble. »

Il trouve anormal qu’en 2019 la question se pose encore et que le budget ne prévoie pas avant 2027-2030 le branchement à 100% du territoire. Lehoux ajoute qu’on a tendance à oublier la couverture cellulaire qui pour lui est devenue un enjeu de sécurité. Selon lui, le fédéral devrait s’en préoccuper. En Beauce, de nombreux villages n’ont toujours aucune réception cellulaire.

3,9 milliards $, un montant pas assez important pour les producteurs agricoles

Le montant de 3,9 milliards peut sembler important, mais le candidat conservateur rappelle que lors des élections en 2015, le parti conservateur avait pris cet engagement se chiffrant au même montant.

Le manque de modalité l’inquiète et rappelle que la Beauce est la deuxième circonscription au Québec où l’agriculture est un monteur économique important.

« Les montants du budget sont pour compenser l’ouverture des marchés au niveau de l’Accord Transpacifique, mais l’Accord de libre-échange n’est pas signé encore avec les États-Unis. On va céder encore une part de marché. Cela représentera près de 9% de part de marché des productions. On est plus dans le même ordre de chiffre. L’impact que ça aura dans les différentes municipalités et l’impact psychologique chez les entrepreneurs qui vivent tout ce stress-là de savoir comment va s’appliquer cette mesure et surtout de combien de temps avant de voir la couleur d’un de ces dollars-là. »