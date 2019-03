Budget fédéral : « On se paie ça sur la carte de crédit du gouvernement »

Voir la galerie de photos

Le chef du Parti populaire du Canada et député de Beauce, Maxime Bernier, qualifie le budget fédéral déposé par le gouvernement Trudeau d’«irresponsable ». Ce dernier se dit déçu que le premier ministre n’ait pas respecté l’une de ses promesses, soit de revenir à l’équilibre budgétaire.

Le chef du Parti populaire évoque ces nouvelles mesures budgétaires qui profiteront entre autres aux jeunes et aux aînés d’être des « cadeaux empoisonnés » : « On se paie ça sur la carte de crédit du gouvernement et ce sont les générations futures qui vont devoir payer pour les cadeaux d’aujourd’hui, je pense que c’est injuste. »

Bien que M. Bernier reconnaisse que le Canada jouit d’une position économique enviable comparativement à d’autres pays, il croit que la situation risque de se corser lorsque la croissance économique va ralentir. « On sait qu’il y a des cycles en économie. Ça fait déjà près de huit ans que l’économie est en croissance. On peut s’attendre à une récession dans les prochaines années. »

Le député de Beauce croit que le gouvernement devrait plutôt engranger des surplus.

Aide aux producteurs de lait, de volaille et d’oeuf

Maxime Bernier est peu enchanté de l’aide financière de 3,9 milliards de dollars qui sera versée aux producteurs de lait, de poulet et d’oeuf. Le chef du PPC croit que ce « cartel », qui coûte 800 $ de plus par année aux familles canadiennes, devrait être balayé une fois pour toutes.

« La somme est tellement grande, qu’on aurait dû ajouter un milliard de dollars. Ça, c’est le coût total pour abolir ce système-là. »

L’ancien membre du Parti conservateur du Canada est bien conscient que cette compensation financière est vue d’un bon oeil par les producteurs qui sont nombreux dans sa circonscription.