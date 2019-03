Le PPC débute le choix de ses candidats pour l'Élection générale 2019

Ce matin, lors d’une conférence de presse, le député Maxime Bernier et la directrice générale du Parti populaire du Canada, Johanne Mennie ont annoncé le lancement du processus de sélection des candidats pour la prochaine Élection générale.

Un important mandat

En entrevue, le député de Beauce a confirmé que 261 associations de circonscription sur un total de 338 seraient totalement approuvées par Élections Canada d’ici la fin de la semaine.

« Oui c’est très ambitieux, mais on a parlé à nos associations sur le terrain. Celles-ci ont déjà contacté des personnes et ont déjà commencé le processus. C’est le but qu’on s’est donné, je pense bien qu’on va être capable. »

Ces associations auront tout juste un mois pour trouver un ou des candidats intéressés à se présenter pour le parti.

« Depuis le début de l’existence du parti, on a déjà reçu au Siège social environ 150 CV de gens qui sont intéressés à se porter candidat. »

Le processus

Dès la réception d’une candidature, un comité de sélection l’étudiera en se basant sur le questionnaire et le Curriculum vitae que chaque personne intéressée aura dûment remplis.

« Par exemple, on demande aux gens de nous amener un certificat à l’effet qu’ils sont allés voir la GRC et qu’ils n’ont pas de casier judiciaire, on leur demande leurs antécédents avec Revenu Canada, s’ils ont eu des poursuites au niveau civil, on leur demande de fournir leur nom qu’ils utilisent sur Twitter ou Facebook. »

Le parti ira jusqu’à vérifier sur les médias sociaux ce que les postulants ont écrit dans les dernières années afin de s’assurer qu’ils n’ont rien écrit d’inapproprié. Une entrevue par vidéoconférence est également obligatoire et puis le comité de sélection à Ottawa donnera son approbation finale.

Si plus d’une personne se présente dans un même comté, les associations devront organiser une assemblée d’investiture entre le 7 et le 13 mai pour que les membres du parti choisissent leurs candidats.

Le chef du PPC veut traiter chaque candidature de la même manière. Par exemple, l’ancien député conservateur ontarien Corneliu Chisu est intéressé, et M.Bernier lui a indiqué d’aller sur le site Internet et de remplir le questionnaire comme les autres.

« Mais nous on veut des gens qui représentent bien leur communauté, des gens qui ont été impliqués par le passé dans différentes organisations de leur comté et s’ils qui croient aux valeurs du parti. »

La parité homme-femme : faire confiance aux membres

Maxime Bernier fait confiance aux membres de son parti. En observant, les trois élections partielles qui se sont déroulées en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec et en ajoutant la prochaine qui a lieu le 6 mai en Colombie-Britannique, le PPC avait la parité sans avoir cherché à l’atteindre. Ce sont deux femmes et deux hommes qui se sont présentés à ces élections.

« Donc sans vouloir chercher la parité dans les élections partielles on l’a eu la parité. Je pense que si l’on se fie à cette expérience, oui on devrait avoir une bonne diversité de candidat et candidate. »

Un été en Beauce pour le chef du PPC

Bien qu’aux prochaines élections, que M.Bernier sera Chef d’un parti en plus d’être député de Beauce, il assure qu’il fera une campagne comme par le passé.

« Je vais certainement participer au minimum à un débat en Beauce. Peut-être pas nécessairement tous les débats parce que je vais être occupé à aider d’autres candidats dans nos autres comtés, mais pour moi la campagne électorale va commencer non officiellement le 1er juillet. »

Il considère qu’il peut débuter dès le 1er juillet à sa campagne non officielle s’assurant de passer une bonne partie de son été en Beauce.

« Je vais rencontrer les gens comme je fais d’habitude, je ferai mon porte à porte de façon régulière. Lorsque la campagne sera officiellement déclenchée, mais là j’aurai des jours à allouer en Beauce et d’autres jours pour aider les candidats de notre parti dans différentes régions du pays. »

Le Parti populaire du Canada sur la bonne voie

Depuis son lancement, le PPC a amassé 1 315 000$ et compte 36 100 membres.