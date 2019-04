Les états financiers 2018 de St-Georges : un surplus de 5M$

Le conseil de Ville de Saint-Georges du 23 avril a débuté avec la présentation des états financiers 2018.

La représentante de Raymond Chabot Grant Thornton, Karine Béland était accompagnée de la trésorière et directrice du Service des finances de la ville, Karine Veilleux afin de présenter les résultats.

La ville a réalisé un surplus d’exercice 4 985 196$ qui représente une augmentation par apport à l’année précédente de 248 340 $

Revenus

Les revenus sont de 47 889 368 $, mais 85 % de ce montant provient des taxes et de compensations tenant lieu de taxes.

Cela nous rend assez vulnérables, s’il arrivait quelque chose. Quand je vous parle souvent de la négociation du nouveau pacte fiscale, on en parle beaucoup avec l’Union des municipalités du Québec pour trouver une autre façon de financer les villes. » commente le maire, à propos de la source principale de revenu.

Dépenses

La Ville avait prévu un montant de 44 731 654 $ au budget, finalement les dépenses ont baissé de 1 915 833$ pour un total de 42 815 821 $. Des économies ont été possibles sur les honoraires professionnels, le fond de pension, l’électricité des lumières de rues et les intérêts sur la dette à long terme.

Projets

Ainsi, il a été possible de transférer une somme de 2,5 M$ dans les fonds des grands projets. En 2019, cette réserve servira pour la réfection du mur de soutènement et l’aménagement de l’espace Carpe Diem.

Quant au surplus accumulé de 9,4 M$ au 31 décembre 2018, une somme de 2,6 M$ servira à l'acquisition d'immobilisations en 2019.

Investissements

La Ville a investi 28,4 M$ dans ses immobilisations, dont 93,7 % en infrastructures. La somme assumée par la Ville est de 11,4M$ et 17 M$ sont financés par des subventions ou des revenus de tiers.

La réfection du mur de soutènement est le projet majeur en 2018 d’un montant de 16,6 M$.

Dettes

L’endettement net de la Ville s’établit au 31 décembre 2018 à 50 154 994 $.

Un surplus satisfaisant

Selon Karine Veilleux, le surplus de 4 985 196 $ est un signe de solidité financière et témoigne de la saine gestion de la Ville. Les surplus accumulés des dernières années permettront d’investir encore plus dans les infrastructures en limitant l’augmentation des taxes et le niveau d’endettement.

Le maire, Claude Morin est tout autant satisfait.