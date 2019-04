Le fédéral pourrait mettre plus d'argent sur la table pour aider les sinistrés

Le député de Beauce et chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, faisait le tour des municipalités de sa circonscription, afin de rencontrer les élus municipaux et de s’entretenir sur les inondations. En début d’après-midi, il était à Beauceville.

D'entrée de jeu, M. Bernier a tenu à préciser qu’il avait écourté son séjour en Colombie-Britannique, afin de venir prêter main-forte aux Beaucerons.

« Ce que j’ai fait depuis la fin de la semaine dernière, c’est surtout rencontrer des sinistrés et maintenant, c’est au tour des élus et des gens du Ministère de la Sécurité publique. »

Dimanche dernier, à bord d’un canot, le chef du PPC a aidé à reconduire certains citoyens à leur résidence, alors qu’elles n’étaient pas accessibles par voie terrestre.

« Il faut être à l’écoute et avoir de l’empathie, ce que j’ai fait, a ajouté M. Bernier. Je suis agréablement surpris de la résilience des Beaucerons, mais il y a quand même des gens qui sont dans la détresse. »

Aide fédérale

Même si la gestion des indemnisations pour les sinistrés relève plutôt du provincial, M. Bernier se dit en accord avec le nouveau programme d’indemnisation du gouvernement caquiste qui pourrait aider certains sinistrés à déménager des zones inondables.

« Je m'aperçois que les gens sont prêts à répondre à la demande du gouvernement pour être relocalisés une fois pour toutes », a-t-il constaté après son passage sur le terrain.

Le député de Beauce a aussi tenu à rappeler que le gouvernement fédéral remboursait déjà aux provinces 50% des sommes occasionnées par les désastres naturels. M. Bernier n’exclut pas que son palier de gouvernement puisse mettre plus d’argent sur la table pour aider le provincial.

« J’ai demandé aux municipalités de me faire part de leurs besoins. Je retourne à Ottawa lundi matin et j’irai questionner le ministre de la Sécurité publique. »

« Le maire de Sainte-Marie m’indiquait qu’il y a peut-être des édifices municipaux qui devront être relocalisés. Peut-être qu’il pourrait avoir de l’aide du programme d’infrastructure. C’est ça qu’il faut aller voir », a-t-il précisé.

Inondations et réchauffement climatique

Le député de Beauce, connu pour son appui à la construction de pipeline, n’exclut pas qu’il puisse y avoir un lien entre l’importance et la fréquence plus élevées des inondations et les dérèglements climatiques.

« On met beaucoup sur le dos des changements climatiques, mais oui ça peut avoir un effet. »

« Avant, les gens allaient chercher le gravier dans la rivière. Maintenant nous n’avons plus le droit de le faire pour respecter les normes environnementales. Est-ce que le fait que le lit de la rivière est maintenant plus élevé ça peut participer à causer ces inondations-là ? », a-t-il ajouté.