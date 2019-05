Conseil de ville de Saint-Georges : soumissions et subventions

Lors du conseil de ville qui se tenait hier soir, le lundi 13 mai, il a été question notamment de soumissions et de subventions autorisées à des organismes accrédités entre autres choses.

Soumissions

La Ville a accepté la soumission conforme de l’entreprise A.D. Roy, au montant de 120 344, 33 $ pour des travaux sur demande afin de réaliser l’installation et la réfection de conduites pluviales dans les fossés. La somme est financée par le Fonds d’administration de la mobilisation et par le budget de fonctionnement.

Une soumission conforme avait été faite pour le fauchage et le débroussaillage des bordures de route et terrains divers pour les saisons 2019, 2020 et 2021. La Ville a accepté la soumission de l’entreprise Débroussaillement Adam Vachon au montant de 70 429,74 $. Celui-ci sera payable à même le budget de chaque année conditionnelle.



La Ville avait fait un appel d’offres sur invitation auprès de quatre fournisseurs concernant la fourniture d’un camion châssis-cabine pour l’année 2019. Elle n’avait reçu qu’une soumission, celle de Saint-Georges Ford. Madame Lise Côté, chef de division en approvisionnement avait confirmé que cette soumission était conforme et avait recommandé de l’accepter. Ce qu’a fait la Ville pour un montant de 43 300 $.



Équipe Motopro avait fait une soumission conforme à la Ville pour la fourniture d’une motoneige de travail pour le Service de loisirs et de la culture pour l’année 2020. Elle a été acceptée au montant de 17 538, 20 $ incluant les taxes.



Subventions à des organismes accrédités



La Ville a autorisé des subventions à deux organismes accrédités, soit la chorale Les Rossignols, pour un montant de 2177 $, et l’Association du hockey mineur, pour un montant de 37 715 $. Ces sommes sont financées par le budget de fonctionnement.



Le prochain conseil de ville aura lieu le lundi 27 mai prochain.