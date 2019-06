Un montant record de 61 702 840 M$ consenti à la Beauce pour la réalisation de projets d'infrastructure

Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, et le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, étaient heureux d’annoncer que 45 municipalités des circonscriptions de Beauce-Sud et Beauce-Nord bénéficieront d’un montant record de 61 702 840 M$, consenti dans le cadre du Fonds de la taxe sur l’essence fédéral et de la contribution du gouvernement du Québec pour les cinq prochaines années.

Le Fonds de la taxe sur l’essence fédéral (FTE) est une source de financement indexé et à long terme qui appuie chaque année des projets d’infrastructure locale partout au Québec.

« Les municipalités sont des partenaires indéniables de notre nouveau gouvernement. Aujourd’hui, nous leur donnons les moyens nécessaires afin qu’elles puissent réaliser des projets qu’elles considèrent comme prioritaires pour la population et pour le développement de la ruralité. De plus, nous confirmons la confiance de notre gouvernement envers les municipalités qui sont à l’écoute des souhaits de leur population », a mentionné le député Provençal.

Quant à Samuel Poulin, celui-ci soutient que les élus locaux et les municipalités de la Beauce profiteront de sommes records pour réaliser des projets qui leur tiennent à cœur : des travaux pour la construction ou la rénovation d’infrastructures municipales sur le plan communautaire, culturel, sportif ou des loisirs.

« Ces montants peuvent également servir aux infrastructures liées notamment à l’eau potable, au traitement des eaux usées, à l’entretien des routes et au déploiement de réseau Internet à haute vitesse », a ainsi fait part M. Poulin.

Celui-ci a ajouté que cette annonce confirmait l’engagement du gouvernement à soutenir la qualité de vie des familles et aînés en Beauce.

« Ces investissements sont en droite ligne avec la volonté de notre gouvernement de contribuer à la vitalité économique de nos municipalités et de nos régions », a souligné pour sa part Mme Laforest.

Au total, les municipalités du Québec se partageront 3,415 milliards de dollars dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec, dont 2,564 milliards de dollars proviennent du Fonds de la taxe sur l’essence fédéral.

Par ailleurs, 851 millions de dollars sont issus de la contribution additionnelle du gouvernement du Québec.

L’information concernant le Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2019-2023, y compris les modalités du programme et la procédure pour présenter une programmation de travaux, sera bientôt disponible sur le site Web du MAMH.

