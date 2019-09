Le gouvernement du Québec octroie plus de 747 000 $ à la Municipalité de Saint-Martin

Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, est heureux aujourd'hui d'annoncer l'octroi d'une aide financière de 747 125 $ à la Municipalité de paroisse de Saint-Martin destinée au remplacement de conduites d'eau sur la 2e Avenue Est et à la réfection de la caserne de pompiers.

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur des partenaires comme le gouvernement du Québec pour réaliser des travaux d'envergure. L'amélioration de nos infrastructures et de la qualité de vie de nos citoyens est une priorité pour le conseil municipal. L'aide financière nous permettra de poursuivre notre travail en gestion des infrastructures », a affirmé Éric Giguère, maire de Saint-Martin.

Quant à Samuel Poulin, celui-ci a mentionné que le gouvernement était fier d'accompagner la Municipalité de Saint-Martin dans la réalisation de ces travaux.

« L'accès à des services publics de qualité dans nos municipalités demeure une priorité pour moi. L'aide annoncée va nettement contribuer à améliorer la qualité de vie de Saint-Martin, notamment en ce qui concerne les services incendie. Comme toujours, nous allons continuer d'être à l'écoute des besoins de notre population dans les 24 municipalités de Beauce-Sud », a déclaré le député de Beauce-Sud.

« L'optimisation des infrastructures d'eau et la réfection des bâtiments municipaux sont essentielles à la création de milieux de vie prospères, durables et sécuritaires. Partout au Québec, notre gouvernement travaille en collaboration avec ses différents partenaires afin d'assurer la pérennité des infrastructures, et ce, au grand bénéfice des générations futures », a mentionné pour sa part Andrée Laforest.

Faits saillants