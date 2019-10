Près de 5 M$ remis à 23 organismes communautaires dans Beauce-Sud

Le député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire au premier ministre, volet jeunesse, Samuel Poulin, confirme les organismes de Beauce-Sud qui bénéficieront d’une aide financière par le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC).

C'est ainsi que près de 5 M$ seront remis à 23 organismes communautaires œuvrant en santé et services sociaux dans la circonscription. De plus, neuf d’entre eux voient le financement à leur mission globale augmenter. Cette hausse permettra de répondre aux besoins prioritaires identifiés régionalement, en augmentant la capacité des organismes à faire face notamment aux demandes croissantes ou aux défis particuliers.

Samuel Poulin souligne notamment la reconnaissance de l’organisme Parents d’Anges Beauce-Etchemins, qui, pour la première fois de son histoire, reçoit un montant récurrent de 20 000 $ à sa mission globale. L’organisme offre du soutien aux personnes touchées par le deuil périnatal.

Parmi les autres organismes qui ont reçu une aide financière, on retrouve notamment la Croisée des chemins, l'ADEPAH et plus Beauce-Etchemins, l'Havre l'Éclaircie, Moisson Beauce, Partage au masculin, Groupe Espérance et Cancer et Au Bercail.

Cette communication survient peu de temps après l’annonce régionale à Montmagny, où l'on apprenait que le milieu communautaire de Chaudière-Appalaches recevrait une aide financière récurrente supplémentaire de plus de 1,8 M$.

« Notre gouvernement est fier de supporter davantage les organismes de Beauce-Sud. Ils font la différence et joue un rôle primordial dans la qualité de vie de nos concitoyens. Ils accomplissent des miracles tous les jours. Les gens qui œuvrent au sein de ces organismes ne comptent pas leur temps et cherchent toujours à répondre aux besoins évolutifs de leur clientèle. Ces nouvelles sommes vont permettre d’appuyer leur mission ainsi que la mise en place de projets spécifiques », a déclaré le député de Beauce-Sud.

Faits saillants

Rappelons que dans le cadre des mesures issues du budget 2019-2020, le gouvernement a annoncé un rehaussement significatif du PSOC qui vise à soutenir encore davantage la mission globale des organismes communautaires.

Cet ajout historique de ressources financières est une reconnaissance de l'importance qu'accorde le gouvernement à la contribution des organismes communautaires en santé et en services sociaux pour l'amélioration de la santé et du bien-être des personnes qui ont des besoins.

Enfin, soulignons que le PSOC respecte l'autonomie des organismes communautaires de définir leurs orientations, leurs politiques et leurs approches. Le financement offert par le programme vient contribuer à la consolidation des actions de ces organismes, de manière complémentaire au soutien déjà fourni par la communauté.