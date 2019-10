Dossier d’une éventuelle étude pour un second pont : Samuel Poulin accueille favorablement l’appui des élus municipaux

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a émis une déclaration hier sur les réseaux sociaux en ce qui concerne le soutien de la Ville de Saint-Georges à sa demande d’appui pour une étude pour un second pont dans la ville.

Accueillant favorablement leur appui, le député souhaite une collaboration avec les élus municipaux de Saint-Georges à toutes les étapes du projet.



Une étude du projet : la première étape

Pour Samuel Poulin, la toute première étape de cette collaboration dans l’avancement de ce projet est ainsi de procéder à une étude.

« Même s’il s’agit d’un projet à moyen et long terme, il faut toujours bien commencer quelque part. Actuellement, il s’agit d’une page blanche. Rien ne fût fait par les précédents gouvernements dans ce dossier. Il faut donc bâtir le projet avec tous les détails en main, ce qui nous manque, présentement », a-t-il déclaré via sa page Facebook officielle.

Avec une ville en constante augmentation de sa population et de son activité économique, Samuel Poulin croit fermement à ce projet.

« Je dois continuer de travailler avec la ville et la MRC au cours des prochains mois. Je fais des représentations et il me reste du boulot à accomplir », a-t-il exprimé.