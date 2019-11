Les municipalités de Beauce-Sud disposeront de 14,8 M$ additionnels

Les municipalités de la circonscription de Beauce-Sud disposeront d’un montant estimé à 14,8 M$ sur une période de cinq ans grâce à de nouvelles mesures. Ces dernières entrent dans le cadre du Partenariat 2020-2024.

Les municipalités recevront aussi des transferts liés entre autres au remboursement de 50 % de la TVQ payée, à l’aide à la voirie locale et au Programme de péréquation municipale. Les municipalités profiteront ainsi de leviers financiers additionnels pour améliorer leur offre de services aux citoyens et pour réaliser des projets porteurs pour leur collectivité.

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, se dit heureux des sommes octroyées aux municipalités de sa circonscription.

« Avec les gestes concrets de notre gouvernement, les élus locaux de Beauce-Sud sont reconnus comme des gouvernements de proximité avec des moyens et des outils pour assurer leur développement et réaliser des projets. J’invite la population à soumettre des projets et investir les conseils municipaux afin de rendre nos milieux toujours plus dynamiques. Les sommes financières et les outils existent, maintenant ».

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud.