On prépare un plan de match «inondation» pour la rivière Chaudière

Les députés de Beauce-Nord et de Beauce-Sud, les maires des municipalités touchées par les crues printanières ainsi que trois ministères du gouvernement québécois sont à définir un plan d'action pour briser les glaces et atténuer d’éventuelles débâcles de la rivière Chaudière le printemps prochain.

Voilà l'essentiel de ce qui a été discuté lors d'une rencontre qui s'est tenue hier à Québec, a fait savoir le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin. Ce dernier, qui n'a pas voulu commenter davantage la teneur des propos de cette réunion outre l'annonce faite via sa page Facebook, a qualifié celle-ci de « productive ».

M. Poulin indique que lui-même et son collègue de Beauce-Nord, Luc Provençal, ont organisé ce rassemblement qui comptait des représentants de différents cabinets politiques du gouvernement, des hauts fonctionnaires de trois ministères (Environnement, Affaires municipales et Sécurité publique) et des élus locaux de la Beauce (dont Claude Morin, Gaétan Vachon et François Veilleux) « afin d’établir un réel plan de match concernant la rivière Chaudière en vue de la saison hivernale ».

Le député ne s'est toutefois pas commis sur un échéancier précis de présentation du plan d'action, se contentant de signaler que « nous vous reviendrons au cours des prochaines semaines avec différentes solutions ».

Samuel Poulin a aussi rappelé que le groupe d’action ministériel en aménagement du territoire relatif aux inondations (GAMA) travaille également sur des mesures pour rendre le territoire plus résiliant à moyen et long terme.

À lire également:

Le responsable scientifique de l'installation des estacades à Beauceville donne des réponses