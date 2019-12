L'Inter CDC de Chaudière-Appalaches a organisé une consultation avec 50 organismes

Le mois dernier, une cinquantaine d’organismes communautaires multisectoriels d’action communautaire de Chaudière-Appalaches ont participé à une consultation d’une demi-journée. Tout cela était en vue d’un nouveau plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire autonome. Cela a eu lieu au Centre récréatif de Saint-Henri et elle a été organisée par l’Inter CDC de Chaudière-Appalaches composée des six Corporations de développement communautaire des MRC et des villes de Chaudière-Appalaches et la TROCCA (Table régionale des organismes communautaires de Chaudière-Appalaches).

Cet exercice a été réalisé dans le but d’offrir une place de discussions et de réflexions afin de soumettre par le biais d’un mémoire les recommandations associées aux thèmes suivants : la consolidation et le développement de l’action communautaire, la cohérence de l’intervention gouvernementale et la valorisation et la promotion de l’action communautaire autonome.

Selon Mme Guylaine Aubin, présidente de l’Inter CDC de Chaudière-Appalaches : Les organismes présents ont proposé différentes pistes d’action, mais il faut mentionner qu’ils ont insisté sur le fait qu’une réelle reconnaissance du travail réalisé devrait se traduire avant tout par le rehaussement du financement à la mission. Pour eux, c’est le meilleur levier pour répondre à l’ensemble des besoins spécifiques de la population. Ce mode de financement est à prioriser dans tous les cas.

L’Inter CDC a salué l’initiative du gouvernement de procéder à une consultation en vue de se doter d’un nouveau Plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire. Il apprécie le fait d’offrir une plus grande reconnaissance et un meilleur soutien aux organismes communautaires.

Il est possible de consulter le mémoire en contactant la CDC de Beauce-Etchemins.