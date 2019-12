Le chemin de fer Québec Central sera réhabilité

Le gouvernement du Québec soutiendra la réhabilitation du chemin de fer Québec Central entre la municipalité de Vallée-Jonction et la ville de Thetford.

L'annonce a été faite par le ministre des Transports, François Bonnardel dans le cadre du Sommet sur le transport ferroviaire qui s'est tenu en début de semaine à Drummondville, premier événement du genre au Québec depuis le début des années 1990. Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, et le préfet de la MRC Robert-Cliche, Jonathan V Bolduc, étaient présents lors de cette annonce.

La conception du pont de la municipalité de Vallée-Jonction et l'étude d'opportunité du tronçon de l'ouest de Vallée-Jonction vers Thetford Mines seront entreprises comme première étape de cette réhabilitation.

Le ministre Bonnardel a également profité de ce sommet pour lancer le Programme de soutien aux infrastructures de transports ferroviaires et à l'intégration modale (PSITFIM). Ce nouvel outil vise, entre autres, à favoriser le maintien et l'amélioration de l'état des infrastructures de transport ferroviaire de compétence québécoise, à renforcer la sécurité du transport ferroviaire et à accroître les activités de transport ferroviaire des marchandises, notamment par l'intégration d'un segment ferroviaire aux chaînes de transport.