Protection des milieux humides et hydriques : une solution durable face aux inondations ?

Cela fait des années que les municipalités qui font partie du bassin versant de la rivière Chaudière tentent de trouver des solutions pour contrer les inondations qui sont de plus en plus importantes et monnaie courante. Cette semaine, la Table Régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches (TREMCA) a donné son appui concernant entre autres le dragage de la rivière.

Toutefois, le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC), en collaboration avec les huit MRC de son territoire, l’Université de Sherbrooke et le Consortium Ouranos considèrent que la conservation de milieux humides et hydriques a un impact significatif et durable sur les inondations dans le bassin versant de la rivière.

Projet de recherche

Ce projet multidisciplinaire intitulé « Plan concerté d’évaluation du rôle des milieux humides et hydriques pour la réduction des risques d’inondations en contexte de changements climatiques et proposition de stratégies d’adaptation pour la collectivité » a pour but de mettre en évidence le rôle de ces milieux. Ainsi, les chercheurs tenteront, grâce à un modèle hydrologique développé par l’Université de Sherbrooke, quels milieux humides et hydriques ont un plus grand potentiel de réduction du risque d’inondation tout en prenant en compte le contexte des changements climatiques.

La validation se fera par les huit MRC : Beauce-Sartigan, La Nouvelle-Beauce, Lotbinière, des Appalaches, du Granit, Les Etchemins, Robert-Cliche et Ville de Lévis. Par la suite, les experts en adaptation du Consortium Ouranos quantifieront les coûts et les bénéfices de conserver, restaurer ou créer un milieu plutôt qu’un autre en se basant sur les coûts-avantages.

Ces recommandations seront utilisées pour la réalisation des Plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH). Ce projet d’une valeur de plus de 235 000 $ est financé principalement par le programme Municipalités pour l’innovation climatique (MIC) mis en œuvre par la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et financé par le Gouvernement du Canada et certaines MRC du territoire.

Une possible solution ?

Depuis les dernières inondations printanières, de nombreuses pressions sont mises sur le gouvernement pour prendre des actions rapides et efficaces. Il est à se questionner s’il existe une solution ou si l’homme peut vraiment avoir le dessus sur la nature.

