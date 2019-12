Richard Lehoux salue chaleureusement son chef

« Depuis mon investiture, M. Scheer m'a beaucoup aidé sur plusieurs aspects de la politique fédérale et je tiens à le remercier pour son support et ses conseils. Je garde de lui le sentiment d'une personne sympathique, généreuse et à l'écoute des gens et de ses collègues ».

Voilà les commentaires émis à chaud par Richard Lehoux, député fédéral de Beauce, suite à l'annonce ce matin de la démission d'Andrew Scheer comme chef du Parti conservateur du Canada

« Je salue le député de Regina-Qu'Appelle pour son dévouement à la tête du parti au cours des dernières années. J'ai une pensée également pour sa conjointe, Jill et ses enfants pour les sacrifices qu'ils ont dû faire pour lui permettre de mener une vie politique », de signaler le député beauceron sur la scène fédérale.

« M. Scheer reste notre chef jusqu'à la nomination de son successeur. D'ici là, nous continuerons de défendre face au gouvernement les enjeux qui sont chers aux Canadiens et, pour ma part, aux Beaucerons », de conclure M. Lehoux.