Une grande année de réalisations estime Samuel Poulin

En faisant le bilan de sa première année comme député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire au premier ministre, volet jeunesse, Samuel Poulin estime « avoir livré des projets pour les gens d'ici », a -t-il fait savoir en point de presse aux représentants des médias régionaux.

À commencer par le Complexe multisport « qui va changer le visage de Saint-Georges » dont il est très fier d'avoir annoncé un soutien de 20M$ du gouvernement québécois dans ce projet de 26 M$.

Tout fonctionne rondement selon lui puisque l'élaboration des plans et devis est présentement en cours. Il n'a cependant pas voulu s'avancer quant à la date précise de la première pelletée de terre puisque les appels d'offre pour la construction à proprement parler n'ont pas été lancés.

Il a également rappelé qu'en août, la ministre de la Santé, Danielle McCann, avait aussi annoncé que Québec versera 7 M$ pour la création d'une nouvelle unité du traitement du cancer à l'Hôpital de Saint-Georges. La Fondation Santé Beauce-Etchemins contribuera 3 M$ pour un budget total de 10M$.

M. Poulin a également souligné que plusieurs aides financières ont été accordées aux entreprises de Beauce-Sud pour qu'elles assurent l'automatisation et la robotisation de leur milieu de production, un moyen pour contrer le manque de main d'oeuvre et aussi d'augmenter la qualité des emplois. Parmi les industries qui ont profité de ce soutien, on note Usine Sartigan de Saint-Honoré, Métal Duquet de Saint-Côme, Produits Matra de Saint-Martin, Granit Évolution de Courcelles et Industrie PF de Saint-Martin.

De nombreuses autres réalisations comptent aussi dans le bulletin de rendement du député dont : 60 nouvelles places au CPE de Saint-Georges; plus de 7M$ pour le rattrapage routier de cinq infrastructures (routes 204, 275, 269, 173 et rang Saint-Hilaire); 600 000$ pour les MRC Beauce-Sartigan et des Etchemins su programme Place au jeunes en région; 2,2 M$ pour faciliter l'accès aus programmes de l'École d'entrepreneurship de Beauce ; 3 M$ supplémentaires pour des ressources au Cégep Beauce-Appalaches.

L'élu de Beauce-Sud a rappelé que le gouvernement de François Legault avait aussi beaucoup redonné aux municipalités avec la taxe d'assise sur l'essence pour les infrastructures (33 M$) et le nouveau pacte fiscal de 1,2 G$.

Pour 2020, M. Poulin a précisé que les dossiers de santé et des aînés allient occuper beaucoup de son temps de travail.

Rivière Chaudière et parlementarisme

Quant au dossier des inondations de la rivière Chaudière, Samuel Poulin a signalé que le gouvernement allait bientôt annoncer une série de mesures qui seront mises en place pour «atténuer» les débâcles dans les cités riveraines « de Saint-Georges à Scott ».

Avec son homologue de Beauce-Nord, Luc Provençal, il a créé un comité composé des élus municipaux concernés et des hauts fonctionnaires des ministères impliqués soit Affaires municipales, Environnement et Sécurité publique, lequel comité doit préparer un plan d'intervention en la matière.

L'élu provincial n'a toutefois par voulu s'avancer dans les solutions possibles dont le draguage de la rivière pour éliminer des bancs de gravier, une mesure que bien des maires appuient ouvertement mais qui n'est pas permise par le ministère depuis plusieurs décennies.

Questionné sur son degré de satisfaction d'être député après une année en poste, Samuel Poulin a fait une pause puis affirmé que « moi, mon bonheur personnel, c'est une chose, pour moi le bonheur des citoyens passe avant, faire avancer les dossier passe avant et les résultats passent avant ».

Il a par ailleurs avoué qu'il préférait de beaucoup être « un homme de politique publique dans l'action pour faire avancer les choses », que le côté législatif du parlementarisme « est moins ma tasse de thé » et que s'il se trouvait maintenant dans l'arène politique « c'est beaucoup à cause de François Legault ».