Une démarche de concertation régionale pour mieux protéger les Beaucerons

Le gouvernement du Québec et le milieu municipal ont convenu de la mise en œuvre de mesures d’atténuation des risques liés aux inondations provoquées par le débordement de la rivière Chaudière sur le territoire de la Beauce. Ces mesures permettront de mieux protéger les citoyens concernés ainsi que leurs biens.

Cette annonce a été faite aujourd’hui par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest.

« Considérant l'historique des inondations en Beauce et l'ampleur de celles qui sont survenues cette année, il est essentiel de prêter main-forte aux municipalités et aux collectivités touchées », a déclaré Mme Laforest.

Des mesures notamment pour Beauceville et Sainte-Marie

Des représentants du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et du ministère de la Sécurité publique ont entamé une démarche de concertation avec les maires de Beauceville, Notre-Dame-des-Pins, Saint-Georges, Saint-Joseph-de-Beauce, Saint-Joseph-des-Érables, Sainte-Marie, Scott et Vallée-Jonction. Celle-ci a déjà permis d'établir un certain nombre de mesures à privilégier.

Parmi les moyens qui seront rapidement déployés, une estacade flottante et les équipements nécessaires à l'installation d'une deuxième estacade seront mis en place à Beauceville. Cela permettra, entre autres, d'atténuer les risques liés à la formation d'embâcles sur la rivière Chaudière. Des infrastructures temporaires seront également installées à Sainte-Marie afin de freiner les glaces qui débordent des eaux et qui pourraient endommager des bâtiments et des biens. De telles infrastructures pourraient aussi être aménagées dans d'autres municipalités de la région.

De plus, un comité d'experts sera formé afin d'établir des solutions porteuses visant à réduire les risques liés aux embâcles. Il recommandera aux autorités celles qui devraient être priorisées pour favoriser un meilleur écoulement de la rivière Chaudière.

« Les inondations font partie du paysage beauceron depuis toujours. Mais au cours des dernières années, elles se sont intensifiées. Il y a donc urgence d'agir. C'est pour cette raison que notre gouvernement a répondu efficacement au cri du cœur des élus et des Beaucerons », a pour sa part affirmé Luc Provençal, député de Beauce-Nord.

« Après de nombreuses années d'attentes, enfin un gouvernement décide de poser des actions sur la rivière Chaudière. Notre région s'est développée aux abords de la rivière. Elle fait partie de notre réalité au quotidien. Nous travaillons ensemble à trouver des solutions pour que nos concitoyens puissent être en sécurité », a ajouté Samuel Poulin, député de Beauce-Sud.

Près de 90 M$ versés pour Chaudière-Appalaches

Par ailleurs, près de 90 M$ ont été versés dans la région de la Chaudière-Appalaches grâce au nouveau programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents. Rappelons que ce soutien peut être accordé pour rembourser les frais liés aux mesures préventives temporaires mises en place par les municipalités et les résidents.

Enfin, des rencontres se tiendront de façon régulière entre les représentants du gouvernement et les élus municipaux afin de suivre l'état d'avancement des travaux et des interventions en cours et de développer d'autres mesures afin de garantir la sécurité des citoyens.