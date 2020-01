Un nouveau campus de l'École des entrepreneurs du Québec s'implantera en Chaudières-Appalaches

Un nouveau campus de l'École des entrepreneurs du Québec (EEQ) s'implantera dans la région de Chaudière-Appalaches. La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Marie-Eve Proulx, en a fait l’annonce aujourd’hui.

Trois autres campus s'installeront également dans les régions des Laurentides, de la Montérégie et du Saguenay−Lac-Saint-Jean.

Ces régions ont été retenues à la suite d’un appel de propositions lancé en septembre dernier par l’EEQ. L’expansion du réseau bénéficiera d’une aide financière de 7 millions de dollars, prévue au budget 2019-2020 du gouvernement du Québec.

En ce qui concerne la région de Chaudière-Appalaches, la candidature a été portée par la Direction du développement économique et de la promotion à la Ville de Lévis.

D’une qualité irréprochable, toutes les candidatures se sont ainsi illustrées par la concertation régionale en appui aux projets de campus. Les membres du comité d’évaluation ont aussi tenu compte des expertises proposées, du lieu géographique stratégique de chaque point de service et des ressources envisagées pour que les campus s’établissent avec succès.

« L’entrepreneuriat est un puissant moteur de croissance et de création de richesse. C’est pourquoi nous avons fait de l’implantation de nouveaux campus de l’École des entrepreneurs du Québec une priorité économique. Notre objectif, avec cette expansion, est de faciliter l’accès à des formations sur mesure pour bonifier les compétences des entrepreneurs en région. Nous souhaitons ainsi que chaque région se développe selon ses spécificités. Je suis très fière des outils et des infrastructures que le gouvernement et ses partenaires sont en train de mettre sur pied pour soutenir les gens d’affaires de toutes les régions du Québec », a déclaré Marie-Eve Proulx.

« Nous avons très hâte de nous associer à de nouveaux partenaires locaux pour canaliser notre offre de formation en l’adaptant aux besoins et particularités entrepreneuriales régionales. Nous le voyons sur le terrain, les défis des gestionnaires de petites et moyennes entreprises sont nombreux et variés. Nous serons à leur écoute ainsi qu’à l’écoute des organismes régionaux existants pour propulser le talent en affaires », a pour sa part affirmé Michel Fortin, président-directeur général de l’EEQ.

Mentionnons que l’EEQ a été fondée en 2018 et est un organisme à but non lucratif qui mise sur l’acquisition des aptitudes requises pour le démarrage, la croissance ou la reprise d’entreprise. Le réseau est actuellement implanté à Montréal, en Outaouais, au Bas-Saint-Laurent et en Mauricie.

Photo : Michel Fortin, DG de l’EEQ, la ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Eve Proulx, et le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, sont entourés des différents partenaires qui implanteront les Campus de l’École d’entrepreneuriat du Québec dans Chaudière-Appalaches, dans les Laurentides, en Montérégie et au Saguenay-Lac-Saint-Jean.