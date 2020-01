Consigne sur le verre et le plastique à compter de 2022

Le système de consigne sera élargi à tous les contenants de verre, de plastique ou de métal, y compris les bouteilles d'eau, de vin et de spiritueux, une mesure qui entrera en vigueur progressivement à compter de l’automne 2022. C'est le premier ministre François Legault et le ministre de l'Environnement, Benoit Charette, qui en ont fait l'annonce ce matin.

Cette consigne sera de 25 cents sur les bouteilles de vin et de spiritueux et de 10 cents sur tous les contenants de boisson prête à boire de 100 ml à deux litres – comme les bouteilles d’eau et de jus en plastique. Une approche semblable touchera les contenants de carton, comme ceux de lait ou de jus, à compter de 2024.

Ces montants s'ajouteront au prix d'achat et devront être payés par le consommateur, qui sera remboursé au moment de rapporter ses contenants vides. À l'heure actuelle, la consigne s'applique aux bouteilles et canettes de bière ainsi qu'aux boissons gazeuses, un système mis en place en 1984.

Un réseau de centres de dépôt sera déployé. Il sera constitué de points de récupération chez les détaillants et de centres créés par le privé. Des projets pilotes pourraient voir le jour dès cette année dans quelques villes.

Le gouvernement exigera des entreprises produisant des boissons qu’elles récupèrent les trois quarts des contenants consignés d’ici 2025 et 90 % d’entre eux d’ici 2030, faute de quoi elles pourraient être mises à l’amende.

Les changements annoncés feront passer le nombre de contenants recueillis de 2,4 à 4 milliards par année, selon les prévisions gouvernementales.

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) a accueilli positivement l’annonce faite aujourd’hui en indiquant que la mesure représente « un pas dans la bonne direction ». L'organisme insiste toutefois sur l’urgence d’entreprendre en parallèle une réforme en profondeur de l’ensemble du système de récupération et de recyclage au Québec, misant sur la responsabilité des producteurs.