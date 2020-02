114 500 $ pour adapter Beauce-Sud aux besoins des aînés

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a profité de son passage en Beauce-Sud pour rencontrer la population aînée et faire l’annonce d’un investissement de 114 500 $ dans la région. Ce financement est destiné à encourager la participation des personnes aînées au développement de leur communauté et à adapter les milieux de vie à leurs besoins, dans le cadre du programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA).

Mme Blais était accompagnée du préfet de la MRC Beauce-Sartigan, Normand Roy et du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.

« Au niveau de la MRC Beauce-Sartigan, c’est quand même 13 municipalités des 16 municipalités qui participent au projet. Nous, principalement c’est pour l’ajout d’une ressource pour accompagner ces municipalités. Faire en sorte que les aînés s’impliquent dans nos communautés pour que ce soit plus vivant. Ils ont leur mot à dire. Je pense que c’est eux autres qui ont créé nos municipalités, alors ils ont encore leur mot à dire même s’ils sont rendus à leur retraite », explique Normand Roy.

Les municipalités participantes

MRC Beauce-Sartigan

Saint-Hilaire-de-Dorset

Saint-René

La Guadeloupe

Saint-Simon-les-Mines

Saint-Évariste-de-Forsyth

Saint-Éphrem-de-Beauce

Saint-Théophile

Lac-Poulin

Saint-Benjamin

Notre-Dame-des-Pins

Saint-Côme-Linière

Saint-Benoît-Labre

Saint-Honoré-de-Shenley

Saint-Philibert

Pour le moment, Saint-Gédéon-de-Beauce, Saint-Martin et Saint-Georges ont déjà en place des politiques pour les aînés depuis peu. Actuellement, ce sont 967 municipalités à travers le Québec qui font partie du programme ce qui porte à 92% la proportion de citoyens résidant sur un territoire participant. La ministre indique que ce sont les dirigeants et la population locale qui connaissent leur réalité et leurs besoins.

« Ça permet d’être créatif et de penser aînés. Il y avait des politiques municipales familiales auparavant, mais les aînés étaient en quelque sorte exclus ce n’était pas voulu, mais on n’y pensait pas. En ayant des politiques MADA, on développe en même temps des projets intergénérationnels », ajoute Mme Blais.

Des espaces pensés pour et par les aînés

Tout comme a mentionné le préfet de la MRC de Beauce-Sartigan, la participation active des aînés dans l’élaboration de projets est très importante. Le député de Beauce-Sud qui est également responsable du Secrétariat de la jeunesse pense à plusieurs projets possibles :

« Je pense aux parcs dans Beauce-Sud les adapter à nos aînés. Nos familles y vont, mais pourquoi on n’aurait pas des espaces pour nos aînés ? Marguerite a parlé d’intergénérationnel, on a des Maisons des jeunes, est-ce qu’on peut avoir parfois des espaces pour nos aînés afin de faire de la cohabitation ? Est-ce qu’on pourrait par exemple penser à des infrastructures majeures où nos aînés pourraient avoir davantage d’espace ? »

L’un des meilleurs exemples dans la région de projet intergénérationnel est celui de l’installation de modules d’exercices pour personnes âgées dans le parc Veilleux à Saint-Georges.

Soutien technique

Les participants à la démarche MADA pourront soumettre leur candidature pour bénéficier d’un nouveau soutien technique de l’organisme Vivre en ville. Cette offre vise l’adaptation des pratiques en matière d’aménagement et d’urbanisme, en vue d’assurer l’accès aux services pour les aînés, de faciliter leurs déplacements, de diversifier l’offre résidentielle et de contribuer à l’émergence de milieux inclusifs de qualité.

Des futurs projets

Avez-vous des idées de projets pour améliorer les espaces publics pour les aînés ? Quels sont vos besoins ?