Le député Lehoux s'installe à Saint-Georges

Le député de Beauce, Richard Lehoux a finalement pris ses premiers quartiers à Saint-Georges. Il ouvrira officiellement lundi prochain et celui de Sainte-Marie devrait être validé sous peu par Ottawa et pouvoir être en service. M. Lehoux nous a ouvert ses portes pour nous parler et nous montrer son nouveau bureau.

Bien installé dans un petit deux-pièces au 9006 boulevard Lacroix, les gens pourront rencontrer Marco Côté, membre de l’équipe, du lundi au vendredi de 9 h à 13 h.

« On verra plus tard si les besoins accrus, mais pour le moment, j’ai dit on va partir avec cinq jours semaine, mais un cinq heures par jour, mais qui inclut l’heure du dîner. On est ouvert sur l’heure du dîner pour accommoder les gens », indique M.Lehoux.

Le député explique qu’il sera dans la région quand il ne sera pas en session parlementaire. Il se déplacera entre les deux bureaux selon la demande. Le personnel aussi sera mobile. Par exemple, Alexandre Lehoux-Morissette qui sera en poste à Sainte-Marie est celui qui s’occupe surtout de l’agenda et des évènements pourra facilement se déplacer à Saint-Georges, tout comme la directrice.

Bureau de Saint-Marie

Comme l'explique M.Lehoux si l'ouverture des bureaux est aussi longue c'est que chaque étape doit être approuvé par Ottawa. D'ailleurs, le bail pour celui de Sainte-Marie a été signé lundi dernier et l'homme politique croit que le processus ne sera pas aussi long que pour Saint-Georges.D’ailleurs, il indique que les téléphones reçus au bureau ont confirmé que c’était les bonnes préoccupations.

Un début prometteur

Assermenté depuis le 22 novembre dernier, Richard Lehoux considère que tout se passe très bien. De plus, il n’a pas chômé se concentrant sur des dossiers et des enjeux qu’il avait défendus pendant sa campagne.

« C’est sûr qu’il y a beaucoup de nouveauté, beaucoup de choses à apprendre. Surtout sur tout ce qui tourne autour de l’appareil comme tel. Être habitué dans le secteur privé, on voudrait parfois aller un peu plus vite, mais il faut se limiter avec la machine », dit-il.

L'immigration

Marco Côté chapeautera les dossiers concernant l’immigration partout dans la région. Selon M.Lehoux, lui et son homologue provincial, Luc Provençal, s’entendent très bien sur le rôle de chacun des gouvernements sur cet enjeu. Le député de Beauce soutient qu’il ne veut pas envoyer la balle en disant que c’est la faute au provincial qu’au contraire il veut être proactif et trouver des solutions ensemble.

Il a déjà envoyé une lettre la semaine dernière au ministre de l’Immigration et attend sa réponse par écrit.

« Mais après c’est sûr que je vais l’interpeller. Il est assis juste en face de moi en Chambre. À parler, il est capable de m’entendre », ajoute-t-il avec un petit sourire.

La couverture cellulaire et Internet haute-vitesse

La couverture Internet haute vitesse et cellulaire est un dossier qu’il porte bien avant ses débuts en tant que député à Ottawa.

« J’ai amené certaines réflexions et mes collègues trouvaient que ça faisait du sens. On va interpeller le ministre qui est responsable du CRTC parce qu’il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Il y a un chapeau canadien qu’il faut qui se met et il faut qu’il y ait quelqu’un qui assume ses responsabilités pour bien orchestrer tout ce qui se passe dans chacune des provinces. Chaque gouvernement provincial fait aussi des investissements. On peut-tu avoir un plan global et chapeauté par le national ? C’est cela que je voudrais, qu’on arrête de tirer à gauche et à droite et de saupoudrer partout et qu’on ait un plan de desserte adéquat par l’Internet haute vitesse et le cellulaire. »

M. Lehoux ajoute qu’il ne trouve pas cela normal que ce soit les milieux ruraux qui doivent payer la balance et que cela ne fait qu’agrandir l’iniquité dans la société. Il trouve aberrant qu’à la Chambre des communes on discute à l’heure actuelle du 5G, alors qu’il y a des secteurs « qui n’ont même pas le 1G ».

Et finalement, le représentant de Beauce se tient au courant des différents programmes d’aide au développement économique des entreprises.